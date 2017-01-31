Родом из Молдовы - Орли Тайтц - адвокат и лидер мнений в США

Орли Тайтц – воплощение американской мечты. Иммигрантка, которая собственными усилиями приобрела две престижные профессии. Сейчас она успешный врач и, самое главное, выдающийся адвокат.

Она родилась 30 августа 1960 года в Кишинёве в еврейской семье. Выросла в Молдове, где ее мать была школьной учительницей. В 1980-х семья иммигрировала в Израиль. Там Орли получила первую профессию (стоматолога-хирурга) и повстречала своего будущего мужа Йозефа, приехавшего с деловым визитом из Америки. Встрече этой суждено было положить начало отношениям, приведшим к счастливому браку и большой семье.

Орли с мужем переехала в США, открыла несколько стоматологических кабинетов, вырастила трех замечательных сыновей (которые учатся в лучших университетах страны). По меркам большинства людей, у Орли было все, что нужно для счастливой жизни. Но для нее это была только первая ступень.

Доктор Тайтц решает приобрести еще и профессию юриста (задача нелегкая даже для американцев, родившихся в США). Она успешно заканчивает правовой факультет, завершающийся экзаменом на лицензию адвоката и добавкой Esquire к ее имени. И, если забота о семье, врачебная работа, бизнес стоматолога и учеба на факультете права кажутся кому-то все еще “недостаточной занятостью”, то Орли смогла также преуспеть и в восточных единоборствах (черный пояс).

С 2008 года Орли Тайтц – известный в США лидер мнений. В политической жизни она известна как лидер движения birther, которое выступает за то, чтобы на пост президента США баллотировались лишь рожденные на территории Америки. Долгое время она являлась противником прошлого главы Белого дома – Барака Обамы. Возглавляемое ей движение стояло на том, что бывший президент, на самом деле, рожден в Кении, а не на Гавайях.

5 июня 2012 года Орли Тайтц становится кандидатом на пост сенатора США от Калифорнии на праймериз. В 2014 году претендует на пост генерального прокурора Калифорнии. До сих пор Орли не поддерживает ни одну из партий США.