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Политика
Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию
31.01.2017

Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести и свои предложения по данной проблеме.
Об этом заявил в понедельник Посол Украины в Молдове Иван Гнатишин на встрече в Тирасполе с президентом непризнанной ПМР Вадимом Красносельским.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт тираспольского лидера, дипломат подчеркнул, что рассчитывает "на деловой предметный разговор не только на тему урегулирования молдо-приднестровских взаимоотношений, но и по другим аспектам".

Красносельский приветствовал украинскую делегацию, отметив, что "у Приднестровья и Украины давние связи".


 
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