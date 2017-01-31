Молдавская оппозиция неактивна, мнения

Оппозиция в Республике Молдова стала неактивной после президентских выборов и на данный момент не имеет хорошо намеченной цели. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Политика” на телеканале TV 7, передает IPN.

Экс-депутат Стелла Жантуан считает, что оппозиция попала в ловушку, после того, как Игорь Додон выиграл гонки за президентство. „Этой оппозиции и не видно, и не слышно. Я не видела ни у одной партии из так называемой оппозиции конкретную программу, как преодолеть сложившуюся ситуацию, они все повторяют одно и то же, о том, как тяжело людям, чтобы выжить, какая плохая власть. Но никто не предлагает что-то конкретное. Особенно после президентских выборов. Своим поведением эта оппозиция посадила своими руками Игоря Додона в президентское кресло”, - сказала экс-депутат.

Журналист Владимир Соловьев считает, что молдавская оппозиция попала в ловушку. „Оппозиция оказалась в сложной ситуации после президентских выборов. Не ясно, какая в настоящее время цель у этой оппозиции”.

Директор Института знаний в области дипломатии, политики и безопасности Валериу Осталеп считает, что только немногих жителей столицы интересует политика. Что касается жителей районов, то они предпочитают уехать из страны и их не интересует, что происходит в молдавской политике.