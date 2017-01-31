Кандидаты, пообещавшие распустить парламент, солгали, Анатолие Загородный

Кандидаты, обещавшие избирателям в ходе предвыборной кампании распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы после того, как они займут пост президента, обманули избирателей, потому что по Конституции президент Молдовы не имеет таких полномочий. Об этом заявил вице-председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Анатолие Загородный в ходе публичных дебатов на тему: „Отношения ветвей власти в новых условиях: между сотрудничеством, досрочными парламентскими выборами, импичментом и… другим”, организованных IPN совместно с Radio Moldova.

„Парламент и нынешнее парламентское большинство, которых представители президентуры и непосредственно президент пытаются обвинять в своих публичных выступлениях, поддержали идею избрания президента прямым голосованием, выборы были проведены, и победил лучший. Граждане избрали себе президента, однако те, кто баллотировался на пост президента, с самого начала знали, каковы компетенции и полномочия главы государства. Но кандидаты, особенно вышедшие во второй тур, продвигали идею о том, что возглавив президентуру, они распустят парламент и инициируют досрочные парламентские выборы. Что изначально было ложью”, - заявил Анатолие Загородный.

По его словам, в настоящее время имеют место попытки спровоцировать досрочные парламентские выборы путём проведения консультативного референдума, на котором граждане высказались бы, желают ли они наделить президента полномочием распускать парламент. Негативными последствиями такого референдума станут значительные финансовые расходы. Депутат также отметил, что хотя некоторые из полномочий президента, связанные со Службой государственной охраны, и были ограничены, зато в Конституцию была внесена поправка, согласно которой глава государства назначает генерального прокурора.

По словам вице-председателя Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, президент должен понять, что обещанное им избирателям не может быть выполнено без поддержки со стороны парламентского большинства. „Мы очутились в ситуации 90-х годов, когда у нас был избранный народом президент, не имевший поддержки парламентского большинства. Президент говорил одно, а правительство и парламент делали другое. Мы не сторонники провокаций и не будем их поддерживать. Призываем президента к диалогу, чтобы решить проблемы мирным путём”, - заявил Анатолие Загородный.

Депутат утверждает, что действующий глава государства политизировал институт президентства, приспособив его к своей предвыборной программе. Парламентское большинство готово обсуждать внесение определённых изменений в Конституцию, но не только связанных с полномочиями президента. „Никто не намерен подрывать авторитет президентуры. Речь идёт о конструктивном диалоге с президентом Республики Молдова, и мы призываем к конструктивному диалогу, чтобы обсудить темы, стоящие на парламентской повестке дня в ходе весенне-летней сессии, в том числе – в свете предвыборных обязательств, принятых им на себя перед гражданами. Потому что все мы хотим, чтобы граждане жили в свободном, демократичном обществе и получали нормальные доходы для достойной жизни”, - сказал Загородный.

По словам депутата, отказ президента подписывать некоторые документы, представленные другими государственными учреждениями, может привести к тупикам и причинить убытки государству, в том числе финансовые.

„Это попахивает узурпацией государственной власти, и за это президент может быть привлечён к уголовной ответственности. Никто из парламентского большинства не объявил себя в оппозиции к президенту, наоборот, мы призвали к диалогу, а Додон с самого начала сказал, что он находится в оппозиции к действующей власти”, - подчеркнул Загородный.

Публичные дебаты „Отношения ветвей власти в новых условиях: между сотрудничеством, досрочными парламентскими выборами, импичментом и… другим”, ставшие 69-ми в цикле „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, были организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.