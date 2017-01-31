Экспорт молдавского вина увеличился в прошлом году

Почти на 20% увеличился экспорт молдавского вина в прошлом году. Всего виноделы отправили за границу более 130 миллионов литров продукции.

Экспортировали в основном бутилированное и разливное вино, а также игристые вина. Больше всего бутилированной продукции - 77% - поставили на рынки Евросоюза, 23% - в страны СНГ.

Большую часть вина - пять миллионов 300 тысяч литров - экспортировали в Польшу. Это на 13% больше, чем в 2015-м. На втором месте Румыния. Соседней стране продали четыре миллиона 300 тысяч литров. Таким образом рост экспорта составил 38%. Замыкает тройку лидеров Чехия - четыре миллиона 200 тысяч литров вина. Рекордный рост экспорта отмечен в торговле с Китаем - 66%. Всего в эту страну поставили три миллиона 800 тысяч литров продукции.

Молдова также продавала вино в Нигерию, США и Германию. Экспорт в страны СНГ был значительно скромнее. Больше всего продукции - три миллиона 800 тысяч литров - поставили в Россию. Это на 26% меньше, чем в 2015-м. На Украину экспортировали два миллиона 200 тысяч литров, на 42% больше. Свыше двух миллионов литров продали в Беларусь. Экспорт вин в Казахстан снизился вдвое.