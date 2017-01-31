Настасе: Платформа «DA» стала мишенью согласованной атаки

Руководство платформы «ДА» обвиняет власти в согласованных атаках СМИ против партии, сообщает Noi.md.

Лидер платформы Андрей Настасе заявил сегодня, что недавно опубликованная история с выходом из партии около 20 местных лидеров из Оргеева была сфабрикована. Политик подчеркнул, что люди, которые объявили о своем уходе, на самом деле никогда не были членами партии.

«Репрессии, преследования членов платформы "ДА" приобрели больший масштаб. Констатируем, с большим сожалением, что общественный телеканал Moldova 1, распространяя эту лживую новость, разоблачил себя и показал всему народу, что превратился окончательно в послушный инструмент нынешнего антинародного режима», – заявил сегодня Настасе во время пресс-конференции.

Политик признал, что были попытки подкупить членов Оргеевской территориальной организации, но большинство активистов не поддались. «Платформа "Достоинство и правда" еще раз решительно заявляет перед всем народом и международной общественностью, что, несмотря на все атаки и линчевание в СМИ, шантаж, попытки коррумпирования, запугивание и преследование сфабрикованными уголовными делами против активистов, попытки задушить независимые СМИ и применение других незаконных методов, направленных против политических оппонентов и характерных для авторитарного государства, наша позиция остается неизменной – мы будем бороться за освобождение нашей страны из лап клептократического режима», – подчеркнул Андрей Нэстасе.

Лидер платформы добавил, что в настоящее время завершается процесс проведения региональных конференций в 33-х районах страны.