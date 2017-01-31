Иона Унгуряну проводили в последний путь

Родственники, деятели культуры, друзья и высокопоставленные чиновники простились с актёром и режиссёром Ионом Унгуряну, занимавшим пост министра культуры и религиозных культов в 1990–1994 годах. Церемония прощания прошла в Национальном дворце им. Николае Сулак.

По словам священника Петру Бубуруза, его связывали с Ионом Унгуряну общие идеалы румынской нации и румынской Церкви. Будучи министром культуры, Ион Унгуряну, вместе с тогдашним министром просвещения Николае Мэткаш, открыл Факультет теологии. В период пребывания на посту министра Ион Унгуряну открыл первые храмы, на которых было начертано: „румынский православный приход”, отмечает Петру Бубуруз. В его памяти Ион Унгуряну останется „истинным сыном своей нации, героем нации, статным и красивым, как дуб”.

Николае Мисаил, депутат первого парламента Молдовы, вспоминает, что он открыл для себя Иона Унгуряну на сцене театра „Luceafărul”. Сотрудничество между ними продолжилось в первом парламенте, а затем и в рамках Ассоциации „Parlamentul 90”. Николае Мисаил считает, что в словаре нет того слова, которое способно было бы охарактеризовать Иона Унгуряну.

Председатель Союза кинематографистов Молдовы Серджиу Продан познакомился с Ионом Унгуряну в роли „ученика”. „Я был его учеником, и он был моим учителем”. Сценарист выразил огорчение в связи с наличием политиков, зарабатывающих политические дивиденды за счёт румынизма или антирумынизма.

В церемонии прощания приняли участие и высокопоставленные чиновники. Председатель парламента Андриан Канду заявил, что имя Иона ​​Унгуряну громко звучало, в том числе, и среди политиков. „Большой человек в маленькой стране”, - так охарактеризовал его председатель парламента, в памяти которого Ион Унгуряну запечатлелся как тот, кто зачитал Декларацию независимости на Площади Великого национального собрания и вернул Штефана чел Маре на первый план.

Премьер-министр также сожалеет об уходе из жизни Иона Унгуряну. По словам Павла Филипа, Ион ​​Унгуряну был великим деятелем культуры и борцом за национальные идеалы. „Смерть не может его одолеть, потому что его творчество осталось жить”, - подчеркнул глава кабмина.

Министр культуры Моника Бабук заявила, что смерть Иона Унгуряну стала невосполнимой утратой для культуры и молдавских граждан. По её словам, Ион Унгуряну был „человеком высокой духовности”. Значение оставленного им наследия неоценимо, и мы должны заботиться о его творчестве, добавила Моника Бабук.

Ион Унгуряну родился 2 августа 1935 года в селе Опачь, ныне относящемся к району Кэушень. Он изучал филологию в Государственном педагогическом институте им. Иона Крянгэ в Кишинёве, а затем последовал своему призванию актёра, поступив в Театральную школу им. Б. Щукина в Москве, откуда в 1960 году он вернулся в Театр „Luceafărul”, вместе с рядом своих коллег, с которыми он вписал золотую страницу в историю национального театра. В 1958 году он дебютировал в кино в роли фильма Бориса Грэдинару в фильме „Когда человек не на своём месте” – первом художественном фильме, снятом на киностудии „Молдова-фильм”. В общей сложности он сыграл в 25 фильмах производства „Молдова-фильм” и „Мосфильма”. В качестве актёра и режиссёра он работал на Центральном телевидении в Москве. Ион Унгуряну принимал участие в деятельности по возрождению национального самосознания, он зачитал текст Декларации о суверенитете на Площади Великого национального собрания, а в 1990 году был избран депутатом первого парламента. В 1995–2005 годах он был вице-председателем Фонда румынской культуры в Бухаресте.

В знак признания своих заслуг Ион Унгуряну удостоился почётных званий Заслуженного мастера искусств Российской Федерации и Народного артиста Республики Молдова, стал лауреатом Государственной премии, кавалером Ордена Республики, получил почётное звание Доктора Honoris Causa Академии наук Молдовы и т.д.

Центральное кладбище на улице Армянской станет местом последнего упокоения маэстро.