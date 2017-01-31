Калмык рассказал, какой рост ВВП Молдовы ожидается в 2017 г.

Министерство экономики прогнозирует рост валового внутреннего продукта Молдовы в 2017 г. от 3,5% до 6,5%. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, передает NOI.md.

Он отметил, что речь идет о пессимистическом и оптимистическом сценарии эволюции экономического развития страны, которые зависят от ряда внутренних и внешних факторов. Так, пессимистический прогноз предусматривает, что экономический рост в Молдове в этом году составит 3,5%, а оптимистический – 6,5%. При этом, более динамичный рост ВВП способны обеспечить такие сектора, как: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг, налоги на продукты и импорт и др.

Октавиан Калмык сообщил, что, согласно прогнозам Минэкономики, в 2017 г. в Молдову будут привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму более 250 млн. долларов, что на 30% показателей предыдущего года. Ожидается также рост объемов молдавского экспорта на 10% - до 2 млрд. 250 млн. долларов.

Прогнозируется, что, инвестиции в Свободные экономические зоны Молдовы в этом году составят 86 млн. долларов, что в 2 раза больше, чем в 2016 г. Продажи продукции, произведенной в СЭЗ Молдовы, составят около 1,3 млрд. леев, что в 2,1 раза больше, чем в 2016 г.

Октавиан Калмык, сообщил, что для достижения экономического роста Минэкономики определило на текущий год 52 приоритетных направления, касающихся развития внешнеэкономического сотрудничества, регулирования предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности, развития малых и средних предприятий, торговли, улучшения менеджмента публичной собственности, развития инфраструктуры качества и повышения уровня защиты потребителей, развития инфраструктуры энергокомплекса для укрепления энергобезопасности страны и т.д.

Говоря о приоритетах развития внешнеэкономического сотрудничества, министр экономики отметил, что речь идет о внедрении Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, реализации Плана действий по внедрению Соглашения об ассоциации, внедрении зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС, восстановлении отношений РМ с СНГ, особенно с Россией, заключении Соглашений о свободной торговле с Китаем и Египтом, повышении эффективности работы экономических атташе и др.

Также Минэкономики намерено улучшить бизнес-климат благодаря сокращению количества контролирующих органов, внедрению с 1 июля «единого окна» по выдаче разрешительных документов, сокращению количества и стоимости разрешительных документов на 20% и тд.

Октавиан Калмык отметил, что в 2017 г. для деятельности, направленной на поддержку молдавского экспорта и привлечение инвестиций будет выделено 105,7 млн. леев, в том числе, 53,8 млн. леев из проектов, финансируемых внешними донорами.

В 2017 г. будут проведены 3 крупных экономических форума: Moldova Business Week 2017, Invest in Moldova и Pro Export, которые объединят как местных экономических агентов, так и зарубежных. Кроме того, в течение года будут организованы 10 экономических миссий в другие страны для участия в выставках, деловых встречах и др.