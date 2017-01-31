Гражданство Молдовы в обмен на миллион: на какой стадии находится проект

Законодательная инициатива, предусматривающая предоставление молдавского гражданства иностранцам, которые имеют миллион евро в банках Молдовы, была рассмотрена сегодня, отмечает Noi.md.

Проект обсуждался на заседании парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку. Согласно законодательным изменениям, предложенным депутатом ПСРМ Василием Боля, чтобы получить гражданство Республики Молдова иностранный гражданин должны иметь на счетах коммерческих банков нашей страны не менее одного миллиона евро и в течение трех лет не должны изымать эту сумму из банков. Нарушение этого требования приведет к автоматической утрате молдавского гражданства.

В то же время иностранцы должны представить доказательства того, что они законно проживали в Молдове по крайней мере полгода, знают Конституцию и сдали тест на знание государственного языка.

Цель этой инициативы, как объясняет автор, является привлечение инвестиций в экономику Молдовы. Законопроект был зарегистрирован в парламенте в октябре 2015 года.

В соответствии с действующим законодательством, для получения гражданства Республики Молдова, иностранец должен отвечать следующим критериям: находиться законно и непрерывно в течение 10 лет на территории Молдовы (для лиц без гражданства и беженцев срок составляет не менее 8 лет); находиться законно и непрерывно в течение 5 лет на территории Молдовы до достижения возраста в 18 лет; быть в браке с гражданином Республики Молдова в течение по крайней мере 3-х лет и в течение последних трех лет проживать на законных основаниях в Молдове. Среди других условий: необходимо знать Конституцию, государственный язык и иметь законный источник дохода.