Гражданство Молдовы в обмен на миллион: на какой стадии находится проект

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Общество
Законодательная инициатива, предусматривающая предоставление молдавского гражданства иностранцам, которые имеют миллион евро в банках Молдовы, была рассмотрена сегодня, отмечает Noi.md.
В то же время иностранцы должны представить доказательства того, что они законно проживали в Молдове по крайней мере полгода, знают Конституцию и сдали тест на знание государственного языка.
В соответствии с действующим законодательством, для получения гражданства Республики Молдова, иностранец должен отвечать следующим критериям: находиться законно и непрерывно в течение 10 лет на территории Молдовы (для лиц без гражданства и беженцев срок составляет не менее 8 лет); находиться законно и непрерывно в течение 5 лет на территории Молдовы до достижения возраста в 18 лет; быть в браке с гражданином Республики Молдова в течение по крайней мере 3-х лет и в течение последних трех лет проживать на законных основаниях в Молдове. Среди других условий: необходимо знать Конституцию, государственный язык и иметь законный источник дохода.
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