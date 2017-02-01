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Общество
Молдова выступит в первом полуфинале «Евровидения-2017»
31.01.2017

В Киеве состоялась жеребьевка стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017, в ходе которой были определены составы двух полуфиналов.

Распределение 37 стран произошло так:

Первый полуфинал (9 мая): Италия, Испания, Великобритания, Черногория, Финляндия, Грузия, Кипр, Португалия, Бельгия, Словения, Швеция, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Албания, Исландия, Азербайджан, Греция, Австралия, Польша.

Второй полуфинал (11 мая): Германия, Франция, Украина, Швейцария, Македония, Эстония, Израиль, Болгария, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь, Венгрия, Австрия, Ирландия.

Точный порядок выступления участников  стран-участниц Евровидения будет определен позже.

Напомним, страны "большой пятерки" (Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса Украина автоматически прошли в финал.

Также в Киеве состоялась церемония передачи символического ключа от конкурса мэру Киева Виталию Кличко от главы Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.


 
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