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Экономика
Какой общий долг «Молдовагаз» перед «Газпромом»?
31.01.2017

Общий долг молдо-российского предприятия «Молдовагаз» за природный газ на конец прошлого года составил 6,54 миллиардов долларов.
Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык, отвечая на вопросы журналистов, передает NOI.md.
 
По его словам, эта сумма включает исторический и текущий долг «Молдовагаз» перед российским газовым холдингом за природный газ, потребленный на правом и левом берегах Днестра. При этом, общая задолженность за «голубое топливо», потребленное на правом берегу Днестра, составляет 745 млн. долларов, а на левом берегу Днестра, то есть в Приднестровском регионе – 5,8 млрд. долларов.
 Отвечая на вопросы журналистов, Октавиан Калмык сказал, что если хорошие отношения нынешнего президента Молдовы Игоря Додона с руководством «Газпрома» помогут реструктуризировать долг за газ, улучшить систему поставок газа в Молдову или снизить его стоимость, то Минэкономики будет только приветствовать такие действия.о проблема долга АО»Молдовагаз» за газ обсуждается в рамках заседания Админсовета компании, контрольным пакетом акций которой владеет «Газпром».
 


 
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