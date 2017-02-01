Одна из причин, которая приостанавливает развитие бизнес-среды

Почти 60% предприятий малого бизнеса в Молдове сосредоточены в столице, что приводит к излишней экономической концентрации и негативно сказывается на развитии регионов, - считают эксперты Института европейских политик и реформ (IPRE).

Как передает "ИНФОТАГ", эксперт Дорина Чобану сообщила во вторник на пресс-конференции, посвященной роли гражданского общества в социально-экономической жизни Кишинева, что "в столице на 1000 человек приходится 43 малых предприятия, тогда как на севере РМ - шесть, а на юге - пять.

"В среднем по Молдове на 1000 человек приходится 14 предприятий. Для сравнения, в Чехии этот показатель достигает 90. Слабое развитие малого бизнеса негативно влияет на конкурентоспособность и экономику государства", - сказала она.

По мнению Чобану, решению проблем способствовало бы создание дискуссионной платформы с участием как представители центральных и местных властей, так и предпринимателей и экспертов.

Справка "ИНФОТАГ": Институт европейских политик и реформ создан в марте 2015 г. В качестве экспертов в нем работают 20 человек, по трем направлениям - реформа публичной власти, улучшение качества деловой среды, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.