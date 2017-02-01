Основная борьба в политике идёт на основе геополитических критериев, эксперты

На молдавской политической сцене в настоящее время политическая борьба идёт на основе геополитических критериев, а антиолигархическая оппозиция практически выведена из игры. Такие заявления прозвучали в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Директор Института политического анализа и консалтинга „Politicon” Анатол Цэрану утверждает, что на политической сцене Молдовы присутствуют три политических полюса, один из которых неактивен. „У нас есть два геополитических полюса, а третий полюс представлен антиолигархической оппозицией. Третий полюс деморализован, но ожидается, что возвратит своё влияние. Два геополитических полюса, между которыми происходит большое сражение, на данном этапе нуждаются друг в друге и дополняют один другого. Если до недавнего времени Кишинёв сотрясали антиолигархические протесты, то теперь политические споры был вытолкнуты в геополитическое поле. Сейчас правящая партия выступает в качестве единственной проевропейской силы, заявляющей о себе на этом чёрном фоне, представленном левыми силами”, - пояснил Цэрану.

Эксперт Корнелиу Чуря также считает, что основная борьба идёт на основе геополитических критериев. „Основное политическое сражение в настоящее время идёт между проевропейским и пророссийским сегментами. Намерение ДПМ сместиться вправо вызвало определённые разногласия на политической сцене. Противостояние между двумя сегментами находится в самом разгаре, оба они хорошо подготовлены, обладают прессой и телеканалами. Но оба полюса нуждаются друг в друге”.

Председатель Женского политического клуба „50/50” Екатерина Мардарович считает, что левый полюс, который в настоящее время растёт в соцопросах, недолго сохранит за собой эти позиции. „Судя по его действиям, Игорь Додон не вступил в должность президента страны, а до сих пор действует в качестве главы ПСРМ. Из Москвы он вернулся ни с чем. Встреча с Путиным была больше похожа на встречу двух партийных лидеров, а не глав государств. Не думаю, что Додон решит проблему молдавских граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, как и проблему экспорта молдавских товаров на российский рынок”, - заявила Мардарович.