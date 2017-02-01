Приднестровье просит Россию оказать консультативную и финансовую поддержку

Администрация приднестровского региона обратилось к Российской Федерации за финансовой помощью для поддержки экономики, а также за консультационной поддержкой при проведении налоговой и бюджетной реформ, сообщает IPN со ссылкой на официальный сайт непризнанного регионального правительства.

Приднестровье просит предоставить долгосрочный займ в размере 130 млн долларов, аргументируя свои расчеты экономическими показателями региона.

На 100 пенсионеров приходится всего 106,7 работающих в реальном секторе экономики приднестровцев. Почти половина из 134,5 тысяч трудозанятых людей – это сотрудники бюджетной сферы. Налоговая нагрузка на бизнес непомерна высока и составляет 35% ВВП.

Вклад малого бизнеса в ВВП республики составляет всего 10-12%. По оценкам экспертов, Приднестровье занимает лишь 120-е место в международном рейтинге инвестиционной привлекательности, а объем инвестиций составляет около 15% при потребности в 35-40%.

Региональное финансовое ведомство отмечает, что рост доходной части бюджета за счет увеличения налоговой нагрузки на реальный сектор экономики невозможен из-за опасения приостановки деловой активности хозяйствующих субъектов.

Согласно источнику, своей стороны, российское правительство пообещало рассмотреть просьбу, а с окончательным решением повременить до тех пор, пока детально не изучит текущее состояние экономики Приднестровья.