Бывшие прокуроры – о реформе Прокуратуры и независимости прокуроров

Реформа Прокуратуры не избавила учреждение от политического влияния и не обеспечила независимость прокуроров. Такие заявления сделали гости передачи „Politica” на телеканале TV 7, передаёт IPN. С другой стороны, представители правящей коалиции считают, что реформа находится на начальном этапе, и её реализация принесёт результаты.

По мнению бывшего прокурора и действующего депутата от Партии социалистов Владимира Цуркана, Прокуратура по-прежнему находится под влиянием политиков, а её реформа имитируется. „Будем реалистами. Посредством этой реформы Кишинёв вынужден был отчитаться перед иностранным партнёрами, выделившими миллионы на реформирование системы правосудия. Знаю, что есть и честные прокуроры, но они ограничены в своих действиях. Прокуратура продолжает быть инструментом в руках правящих политиков, используемым для сведения счётов с неудобными противниками”, - заявил социалист.

Бывший прокурор Кишинёва Ион Дьяков утверждает, что новый Закон о прокуратуре, который вступил в силу в августе 2016 года, содержит в себе юридические ошибки: „Были созданы две специализированных прокуратуры, одна из которых называется Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью. В нашем законодательстве нет такого юридического понятия. Хочется быть оптимистом на счёт того, что когда-то у нас будет профессиональная и независимая прокуратура, но, с её нынешним составом, я не очень верю, что эти результаты придут скоро”.

Председатель Ассоциации ветеранов Прокуратуры Николае Урсу считает, что Прокуратура, как и суды, действует избирательно. „Время покажет, как будет осуществлена эта реформа. Прокурор должен проявлять принципиальность и с самого начала расставлять все точки над „i”. Если он изначально позволит оказывать на себя политическое влияние, то всё пойдёт крахом. Нужно отказаться от исполнения политических заказов, соблюдать принцип, согласно которому все граждане равны перед законом”, - убеждён Урсу.

Депутат из правящей коалиции Анатолие Загородный считает, что проблемы в Прокуратуре начались в 2009 году, когда правящая коалиция распределила контроль над государственными учреждениями по политическим критериям, а гражданское общество и средства массовой информации „набрали в рот мамалыги” по этому поводу. Однако депутат смотрит в будущее с оптимизмом: „Реформа Прокуратуры освободит учреждение от политического влияния, и процессы будут протекать в нормальном русле”.