Ответственные за проигрыш дел в ЕСПЧ должны вернуть государству более миллиона леев: в списке судьи, прокуроры и чиновники

За ошибки приходится платить. Иногда очень даже реальные суммы. Один миллион 600 тысяч леев должны вернуть государству 11 судей, прокуроров и чиновников, по вине которых Молдова проиграла процессы в Европейском суде по правам человека. К сумме еще прибавится. В списке признанных виновными указано еще 26 имен.

Глава минюста Владимир Чеботарь заявил, что в молдавские инстанции направили 37 исков против судей, прокуроров и чиновников. Первое гражданское дело минюсту удалось выиграть 25 октября 2016 года. Буюканский суд обязал столичного вице-примара Влада Котеца выплатить государству около 20 тысяч леев за неисполнение судебного постановления.

Еще 50 тысяч леев должны вернуть властям, согласно решению суда сектора Чокана полицейские Александру Мокану и Георге Вуткарев за применение пыток и нарушение прав на свободу и личную неприкосновенность. Жертвой полицейского беспредела стал Виталие Крецу, который участвовал в протестах в апреле 2009 года.

Владимир Чеботарь сообщил, что в скором времени Бельцкая апелляционная палата займется рассмотрением еще четырех дел. Всего, в прошлом году представители Министерства юстиции приняли участие в 50 судебных заседаниях, а в 2017 году – в трех, еще четыре заседания запланированы на февраль и март.

По словам главы минюста, процесс трудоемкий и занимает много времени, потому что судьи неохотно рассматривают подобные дела. Владимир Чеботарь отметил, что виновные должны будут компенсировать расходы, понесенные страной после осуждения в ЕСПЧ. Министерство юстиции будет отслеживать, в том числе какой собственностью владеют виновные, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Проигранные в Страсбурском суде дела касаются насилия в семье, необеспечения защиты персональных данных, незаконного тюремного заключения, нарушения права на правосудие.