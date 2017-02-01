Стало известно, какие партии в 2017 году получат больше всего денег из госбюджета

ЛДПМ, ПСРМ, ДПМ ПКРМ, ЛП «Наша партия» и Партия либералов-реформаторов получат наибольшее количество средств за результаты, набранные на последних выборах. В этой связи Центральная избирательная комиссия установила размер ежемесячных субсидий из государственного бюджета на 2017 год.

Согласно решению ЦИК, одобренному сегодня единогласно, размер ежемесячных субсидий за каждый признанный голос, предоставленный политическим партиям в ходе парламентских выборов от 30 ноября 2014 года, составляет около 1,11 леев. Размер ежемесячных субсидий за каждый признанный голос, выраженный на всеобщих местных выборах 14 июня 2015 года, составляет около 0,47 леев.

Таким образом, за голоса, полученные на протяжении этих выборов, формирования в этом году получат следующие суммы:

ЛДПМ - 8.563.733,42 леев

ПСРМ - 7.516.342,94 леев

ДПМ - 7.507.235,8 леев

ПКРМ - 5.777.098,0 леев

ЛП - 4.527.095,59 леев

Несмотря на то, что «Наша партия» принимала участие только в местных выборах, которые прошли 14 июня 2015 года, в этом году она получит 1.972.565,36 леев. За голоса, набранные на парламентских и местных выборах в рамках избирательного блока «Народная европейская платформа Молдовы – Юрий Лянкэ», Партия либералов реформаторов получит 1.028.341,23 леев.

Другие партии получат меньше миллиона леев. Выделенные из государственного бюджета субсидии будут перечисляться на банковские счета, специально предназначенные для этого, открытые политическими партиями. Деньги будут передаваться политическим партиям ежемесячно.

Всего в этом году из госбюджета будет выделено 40 млн леев. Из них 20 млн (50%) будут переданы партиям за результаты на парламентских выборах, еще 20 млн (50%) отойдут партиям за результаты, полученные на местных выборах.