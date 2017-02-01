ТОР – 10 реформ, в которых остро нуждается Молдова

Премьер-министр Павел Филип объявляет все новые и новые реформы, а некоторые уже началась. Исходя из этого, портал ТРИБУНА решил составить условный рейтинг 10 реформ, в которых остро нуждается РМ, но о которых практически никто не говорил раньше.

1). Реформа обязательного медицинского страхования

В своем нынешнем виде, система собирает миллиарды леев, но генерирует весьма крайне низкую эффективность. Помимо триумфальных данных статистики, которые распространяли разные власти, ситуация после введения этой системы, по сравнению с тем, что было до нее, практически не изменилась. Без радикальной и жесткой реформы в этой области доступ людей к качественному медицинскому обслуживанию будет оставаться очень низким.

2). Реформа системы социальной помощи

Введенная с большой помпезностью после смены правительства в 2009 году, эта система показала с течением времени, что имеет много пробелов. Таким образом, много бенефициаров социальной помощи не только не заслуживают ее, но получают больше, чем некоторые сотрудников, что демотивирует людей работать. В то же время, люди, которые действительно нуждаются в социальной защите остаются вне системы. Поддержание системы в ее нынешнем виде компрометирует любой шанс развития РМ.

3). Реформа системы национальной безопасности

В Молдове система национальной безопасности существует только на бумаге. На самом деле, у нас нет ни энергетической безопасности, ни продовольственной безопасности, ни экологической безопасности и т. д. Возможно это не только прерогатива правительства, и необходимо участие и других структур государства, но, несомненно, в этой области что-то надо менять.

4). Реформирование налоговой системы в сельском хозяйстве

Давно говорится о том, что настоящая система налогообложения в сельском хозяйстве неэффективна, что она не приносит пользу ни государству, ни фермерам. Но неизвестно почему, никто ничего не делает, чтобы изменить ситуацию. Например, до сегодняшнего дня не ясно, почему не был введен единый налог в сельском хозяйстве, что облегчило бы жизнь фермерам, но и государство выиграло бы от этого.

5). Реформа системы налогообложения на недвижимость

Все попытки, сделанные до сих пор в этом отношении, были лишь имитацией реформ и даже могут быть классифицированы как издевательство. Практически не существует недвижимости, которое было бы оценено правильно, с адекватным налогообложением в стране. Те, кто должен платить налоги (особенно высокопоставленные лица) остаются вне системы, а людей, которые осмелились задекларировать более или менее реальную цену своей недвижимости, государство «доит», будучи представлены обществу как обладатели «роскошной» недвижимости.

6). Реформирование нормативно-правовой базы для создания и ликвидации бизнеса

Хотя некоторые заявления и даже некоторые робкие шаги в этом направлении были сделаны ранее, но решительная и комплексная реформа в этом отношении так и не была внедрена. В отличие от других стран, нашим лидерам никогда не хватало смелости создать систему, которая определила бы людей испытать свою удачу, запустить свой бизнес (систему, которая освободила бы их от проверок, бюрократии, гарантировала бы им минимум доступа к финансированию и др.). В то же время, и процесс ликвидации бизнеса остается сложным, и многие значатся только на бумаге. Так, что в отчетах у нас много предприятий, а функциональной экономики нет.

7). Создание альтернативной системы, касающейся пенсионного страхования

С 1 января 2017 года в Молдове вступила в силу реформа пенсионной системы. Это хорошая и необходимая система, но, к сожалению, и нынешнему правительству не хватило мужества пойти до конца. Так как для того, чтобы у нас были по-настоящему обеспеченные пенсионеры государство должно создать и альтернативную систему по обеспечению пенсиями пенсионеров – неправительственные пенсионные фонды. Люди должны иметь возможность выбирать: вносить взносы в настоящую государственную систему, или направлять свои деньги в неправительственные фонды, со всеми вытекающими рисками.

8). Реформа местного самоуправления

Правительство приступило к осуществлению всеобъемлющей реформы центральной публичной администрации, но это только половина реформы. Без реформы местного самоуправления, усилия по реформированию центральной публичной администрации будут напрасными.

9). Новая административно-территориальная реформа

К сожалению, эта проблема воспринимается главным образом с политической точки зрения, когда в действительности это социальная и экономическая необходимость. Без подлинной административно-территориальной реформы, у нас никогда не будет процветающих и развитых территорий за пределами Кишинева и возможно еще двух-трех городов в Молдове.

10). Подлинная реформа закона о партиях

Власти воспринимают законодательство реформы через призму партийных интересов, имеющихся у них в тот или иной момент, особенно когда находятся у власти. Но ситуация в этом отношении остается катастрофической. Например, с точки зрения фактического числа членов и их идентичности (что в нормальном государстве не должно быть секретом, тем более, что множество граждан являются членами партий без их ведома). Или в том, что касается процедуры ликвидации, самоликвидации и исключения из Государственного реестра партий (поэтому у нас так много «мертвых» партий). Одним словом, без четкого вмешательства и решения в связи с этим, ситуация будет оставаться плачевной.