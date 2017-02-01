Молдову закуют в кандалы и выведут на путь демократии

В политической системе Молдовы необходимость перемен назрела давно. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опросов социологов, согласно которым свыше 80% граждан полагают, что страна движется в неверном направлении.

Касается этот неутешительный диагноз, который поставили властям рядовые граждане, не только внешнеполитического вектора, но и внутреннего политического устройства государства, которое, судя по всему, претерпит в нынешнем году существенные изменения.

Одним из них может стать изменение избирательной системы. В настоящий момент она — пропорциональная: то есть депутатские мандаты распределяются между партиями пропорционально голосам избирателей. Власти намерены это изменить — сделать избирательную систему смешанной или даже мажоритарной (в этом случае депутаты избираются по округам — прим. ред.). И хотя это предложение остается на уровне инициативы, причем не законодательной, а только вербальной, в числе ее сторонников лидеры правящей Демократической партии. Так что будет не лишним предположить: если формирование захочет сменить избирательную систему, оно непременно задействует административный ресурс для достижения своей цели.

Мнения политологов и представителей различных партий относительно смешанной и мажоритарных избирательных систем разнятся. «Левое политическое крыло видит в предложении их оппонентов попытку «захватить Молдову» или, вернее, сконцентрировать всю власть в своих руках, другие, напротив — находят изменения необходимыми.

Надоели старые лица — появятся новые?

- Учитывая, сколько разговоров в обществе ведется на эту тему, я думаю, необходимо опробовать смешанную избирательную систему, - заявил корреспонденту «Комсомольской правды» в Молдове политолог Корнелиу Чуря. - Подобная система сейчас, например, используется в Грузии, нам стоит проверить, какие будут последствия ее внедрения и в нашей политической системе. В мире их периодически меняют, ими экспериментируют — в этом ничего страшного нет. Румыния, вон, отошла от смешанной избирательной системе к пропорциональной.

По словам эксперта, пропорциональная избирательная система периодически создает политические кризисы. Он подчеркнул, что в Молдове она наиболее часто критикуема именно за то, что она более выгодна политическим партиям и не выявляет местных лидеров.

- Эта проблема исчезнет с переходом на мажоритарную или смешанную избирательную систему, -говорит Корнелиу Чуря.- Благодаря этим переменам в стране могут появиться новые политические лидеры. Во-вторых, они, конечно, привлекут интерес граждан к политической борьбе.

- По вашим наблюдениям, люди поддерживают идею смены избирательной системы?

- Сейчас я абсолютно уверен в их поддержке. Сколько я участвовал в различных семинарах в районах республики, всюду эта идея находила положительный отклик.

Значит, люди изголодались по возможности участвовать в политической жизни страны?

- Им хочется голосовать за тех, кого они знают. Смена избирательной системы заставит партии выдвигать кандидатуры людей, известных «в территориях».

- Существует мнение, что смена избирательной системы станет первым шагом на пути к досрочным парламентским выбором...

- Я так не думаю. Мне кажется, инициатива была выдвинута с прицелом на выборы 2018 года.

Итак, с плюсами смешанной избирательной системы разобрались. Но каковы же минусы? На самом деле, их не так уж и мало. Самый большой минус — смешанная избирательная система создает в парламенте раздробленность. Дело в том, что по итогам голосования невелики шансы того, что даже у самой популярной в стране партии будет большинство. Значит, придется создавать коалиции, иногда — в условиях идеологической несовместимости...

Депутаты — на подкуп?

Коалиционная составляющая, по сути, и вызывает опасения оппозиционных сил - представители левых партий боятся, что депутатов- одномандатников путем подкупа объединят вокруг одной партии с целью создания в парламенте конституционного большинства. Такие опасения, надо признать, в молдавских условиях вполне справедливы. Иными словами, складывается впечатление, что Молдову хотят пустить на путь демократии, заковав в кандалы...

- Если бы изменить избирательную систему предлагали в иной ситуации и при другом раскладе политических сил, может быть, в этом была бы какая-то польза для страны, - заявил «Комсомолке» бывший депутат молдавского парламента Зураб Тодуа. - Но когда государством по сути правит один олигарх, переход к этой системе просто-напросто означает еще большее закрепление его власти в Молдове. Потому что ни для кого не секрет, что все это делается для того, чтобы Ему было легче создавать парламент под себя, «работать» с кандидатами на местах. Потому что «уговаривать» перейти депутатов из одной фракции в другую — сложно, это требует много времени и средств. А «работать» с кандидатами из регионов будет намного легче. Там совершенно другие расценки и уровень договоренностей.

- Что может помешать изменению избирательной системы?

- Помешать этим планам могут только внешние факторы. То, как оценит Запад эту инициативу, - остается вопросом. Поэтому власти, скорее всего, будут выжидать, и когда они поймут, что в Вашингтоне, Брюсселе не против, избирательную систему изменят.

- А внутренний фактор станет препятствием на пути этих перемен?

- Вряд ли. Воспрепятствовать могла бы Партия социалистов, но это не так просто. Тут нужны были бы совместные усилия всего левого фланга, но он, к сожалению, раздроблен.

Дмитрий КОБЗАРЬ