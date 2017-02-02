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Экономика
По новому прогнозу Нацбанка, инфляция в этом году составит 5,2%
01.02.2017

Инфляция в этом году составит 5,2%. Таков новый прогноз Национального банка. Ожидаемый показатель повысили на шесть десятых процентного пункта. Президент НБМ Сергей Чокля говорит, что это объясняется, в первую очередь, внешними факторами.

"Мы прогнозируем и рост цен на регламентируемые товары и услуги - на газ, отопление, электроэнергию. Это вызвано ослаблением евро по отношению к доллару и укреплением доллара по отношению к другим валютам", - заявил президент НБМ Сергей Чокля.

В Нацбанке считают, что к лету инфляция вернется в пятипроцентный коридор. В 2018-м году рост цен, по прогнозам, составит 4,9 процента. В прошлом году инфляция в Молдове была самой низкой за последний четыре года - 2,4 процента. По сравнению с показателем 2015-го она сократилась в шесть раз.


 
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