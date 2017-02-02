Программа реформ на 2017-2018 годы должна быть рассмотрена правительством и парламентом

Программа реформ на 2017-2018 годы должна быть обсуждена на совместном заседании правительства и парламента. Об этом сообщил премьер-министр Павел Филип в ходе встречи с главой Делегации ЕС в Молдове Пирккой Тапиолой. Премьер-министр подтвердил твердую решимость кабинета министров для реализации реформ и продолжение европейского пути Республики Молдова, передает IPN.

„Мы идем по европейскому пути, потому что мы хотим дать гражданам качество жизни, аналогичное со странами Европейского союза”, - заявил Павел Филип.

В то же время, премьер-министр рассказал о приоритетах правительства на следующий период. „Мы должны делать акцент на укреплении учреждений и думать о заработной плате работников государственной системы”, - сказал глава кабинета министров.

Пиркка Тапиоло призвал кабинет министров приложить еще усилия, чтобы обеспечить стабильность в обществе. „Думая, как было год назад, могу сказать с уверенностью, что стакан наполовину полон. За этот период было сделано много работы ”, - заявил глава Делегации ЕС в Молдове.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по урегулированию приднестровского конфликта. В этой связи, премьер-министр Павел Филип отметил, что группы экспертов прилагают усилия для того, чтобы определить совместные решения для преодоления проблем.