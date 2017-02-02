В рамках намеченного визита в Брюссель Игорь Додон встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Noi.md.

Глава государства отметил, что будет обсуждать с Столтенбергом вопрос о создании Бюро НАТО в Кишиневе и объяснит, почему Молдова не нуждается в такой структуре.

«На следующей неделе я буду в Брюсселе, где уже запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО, на которой я озвучу официальную позицию президента Республики Молдова. Мы считаем, что в Кишиневе не должно быть открыто Бюро НАТО. Молдова является нейтральной страной», – подчеркнул Додон.

Отметим, что визит главы государства в Брюссель состоится с 6 по 8 февраля. У Игоря Додона запланированы встречи с рядом европейских официальных лиц, в том числе с руководством Европейской комиссии.