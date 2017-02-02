Петренко потребовал признать себя пострадавшим в деле о краже миллиарда

Экс-депутат парламента и лидер партии "Наш дом — Молдова" Григорий Петренко подал повторный иск в суд сектора Буюканы с требованием признать его пострадавшей стороной в деле о краже миллиарда долларов из молдавских банков.

По словам политика, хищение денежных средств из банковской системы привело к росту процентных ставок по кредитам, вследствие чего ему пришлось ежемесячно переплачивать по несколько тысяч леев.

Между тем Григорий Петрено назвал отказ в рассмотрении первого искового заявления незаконным.

"В этом процессе меня должны признать в качестве пострадавшей стороны. Я нахожусь среди миллионов пострадавших граждан от кражи миллиарда. Я буду настаивать на рассмотрении гражданского иска", - подчеркнул политик.