Компания Kroll представит в конце февраля стратегию возврата денег из банков

Представители компании Kroll приедут в конце февраля в Кишинев, чтоб представить стратегию возврата денег, украденных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibankа. Об этом сообщил президент Нацбанка Сергей Чокля.

«Kroll приняла решение пока не разглашать деталей, но, насколько я понял, у них достаточно информации, чтобы предложить стратегию возврата денег. То есть, они скажут, в какие страны нужно обратиться, чтобы начать возврат. Это новый этап, и я надеюсь, что мы успешно его пройдем», - заявил президент НБМ Сергей Чокля.

В ноябре прошлого года Kroll представила третий доклад по результатам расследования банковских махинаций. Аудиторы выявили случаи хищения в общей сложности 600-от миллионов долларов.

Цель расследования - возврат денег и выявление выгодополучателей. Речь идет о физических лицах, фирмах и финансовых учреждениях.