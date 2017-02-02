Валентин Узун ищет музыкантов для группы своей дочери, поющей на иврите... צל עץ תמר

В свои шесть лет Амелия, дочь певца Валентина Узуна, покоряет своим талантом зарубежную аудиторию, а вскоре у нее будет собственная группа, сообщает NOI.md.

Валентин Узун хочет, чтобы и Амелия вошла в сферу шоу-бизнеса Молдовы. После ее успешных выступлений на нескольких сценах в стране и за рубежом, Валентин решил создать группу, объявив кастинг для детей.

«Объявляется кастинг для формирования нового музыкального коллектива во главе с Амелией Узун, который будет называться "Лия". Кастинг будет проходить 2 и 3 февраля, в клубе спортивного танца "Just Friends Dance Academy", по Каля Ешилор, 10.

Нужны дети в возрасте до 11 лет, с музыкальным образованием, умеющие играть на барабанах, бас-гитаре, соло-гитаре, клавишных, саксофоне, скрипке, трубе, аккордеоне и кларнете», написал Валентин Узун на своей странице в Facebook-е.

Недавно Амелия исполнила песню «Ti leat tamar» на иврите в Израиле. Эту песню она спела и в Национальном дворце в Кишиневе, поразив весь зрительный зал.

Amelia Uzun & Tharmis - Tzel etz tamar (צל עץ תמר- Тень пальмы)

...а это оригинал - Зоар Аргов