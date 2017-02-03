Кремль, Додон, Плахотнюк и откушенное ухо американца: зачем власти заговорили о «секретном плане» Путина и Додона?

Сергей ТКАЧ

Тот, кто следил за событиями вокруг избрания президента США, не мог не заметить необычного состояния американского общества. Безусловно, выборы главы государства – мощный фактор, вызывающий раскол и на уровне истеблишмента, и в СМИ, и среди рядовых граждан. Но никто не ожидал, что мы увидим столь нездоровые реакции части социума и даже признаки умопомешательства.

США «подорвались» на выборах президента

Главные СМИ страны вбрасывают аудитории фейковую информацию, порочащую Дональда Трампа уже после инаугурации, смакуют «компромат» из мнимого «российского досье», рассуждают о возможности убийства президента.

Развязывая истерию, крупные телеканалы и газеты знают, что делают. Они передают социальным слоям, привыкшим некритично воспринимать информацию и неспособным отличить факт от фальши, ментальную заразу. И вот уже в самолете неуравновешенный тип нападает на дочку Трампа Иванку и ее детей.

Белый дом призывает общественность оставить в покое младшего сына Дональда Трампа — 10-летнего Бэррона. Миллиардер Сорос, спонсировавший клан семьи Клинтон, клянется отправить нового президента в отставку и выделяет деньги на проведение женского марша на Вашингтон. На митинге известная своими эскападами Мадонна сыплет нецензурной бранью и объявляет, что Белый дом надо взорвать. Комментируя слова поп-дивы, бывший спикер палаты представителей, республиканец Ньют Гингрич, заявил, что «это новый левый фашизм, а Мадонна – его часть, поэтому ее нужно арестовать».

В низах же от слов перешли к делу. И в Питтсбурге, штат Пенсильвания, во время спора о политике Дональда Трампа противник нового президента набросился на своего оппонента и откусил ему ухо.

Давно известно, что ментальные вирусы быстро передаются, особенно если они программируют на аномальное поведение.

Американский ментальный вирус добрался до Кишинева

Это небольшое описание потока событий в США понадобилось потому, что мы уже наблюдаем, как американские настроения становится частью и нашей жизни. Это неудивительно: множество людей по всему миру воспринимает мировые события практически в режиме реального времени, и они влияют на политическую атмосферу на местах. Поэтому как должное было воспринято то, что во время совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и нового президента Молдовы Игоря Додона зашла речь о фальшивом «досье» Кремля на Трампа и русских проститутках, якобы околдовавших американского миллиардера.

Никого интерес к этой теме не поразил, потому что олигархические силы нелегко расстаются с властью, и им нужно оправдать свое поражение. А длиннющая «рука Москвы» - это очень убедительно. Она проникает всюду, берет за горло любого, подкупает, фальсифицирует выборы, референдумы даже в таких странах, как Великобритания и США. Словом, где бы что ни произошло – все это заговор, устроенный Кремлем.

Американский ментальный вирус, разумеется, поразил и Кишинев. Этого и следовало ожидать, потому что демпартия, контролировавшая Белый дом, поддерживала своего вассала в Молдове – правящую ДПМ.

Озвученные режимом страхи

После возвращения Игоря Додона из Москвы молдавские политики, входящие в так называемое парламентское «большинство» и симпатизирующие ему, сразу вбросили в общество фальшивку. Ее суть сводится к тому, что президенты России и Молдовы согласовали «секретный план» федерализации РМ. Кандидат на пост министра обороны, вице-председатель правящей ЛП Валериу Мунтяну заявил, что документ был главной целью визита Додона в Москву.

Депутат от ЛДПМ Вадим Пистринчук уточнил, что план федерализации был секретным: «Ситуация серьёзная, так как нечто обсуждается, так называемая дорожная карта, о которой никому ничего не известно».

Вброс поддержал координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк. Он написал в соцсетях, что «президент Игорь Додон начинает реализовывать обязательства, принятые в Москве, о которых он не заявил публично».

По-видимому, официальная встреча Додона и Путина не на шутку испугала олигарха, так как он обвинил президента Молдовы в желании «форсировать события в попытке взять под контроль правительство и парламент, чтобы выполнить обязательства…».

По секрету всему свету

Можно спросить: где же тут элемент умопомешательства в истории с «секретным планом» Додона и Путина?

Подумаем. Если существует «секретный план» и о его существовании известно Плахотнюку, Пистринчуку и уже всем, то как же такой документ может быть секретным? Секретным является то, что окружено непроницаемой завесой тайны, что недоступно для непосвященных. Если же что-то становится широко известным, то это уже лишено всякой секретности.

Кто же мог сообщить о существовании «секретного плана» молдавским политикам? Румынская разведка? Офицеры НАТО? Или, может быть, свои «надежные источники» в Кремле? Реально получить «секретную» информацию можно лишь из Кремля. Но тогда выходит, что и сам Плахотнюк «находится на связи», участвует в комбинациях Москвы и действует в соответствии с «секретным планом-сценарием». А его рассуждения об «интересах страны и граждан», о «попытке взять под контроль правительство и парламент» - чистой воды демагогия.

Еще одна нестыковка. Додон заявил, что план урегулирования приднестровской проблемы будет вынесен на референдум. Но как же можно иметь «секретный план» федерализации - и одновременно выносить его на референдум?

Новая-старая дорожная карта Кремля

Кроме того, молдавских теоретиков заговора разоблачает вся предыдущая практика приднестровского урегулирования. За время ведения переговоров все документы, протоколы, соглашения всегда публиковались и представлялись общественности. И так называемый «меморандум Козака», являвшийся «дорожной картой», также был опубликован в СМИ и известен политикам. И даже то, что на каждом листе документа стоит подпись Владимира Воронина, никакой не секрет.

Можно предположить, что источником вдохновения для молдавских конспирологов стал вопрос корреспондента, упомянувшего о «какой-то другой дорожной карте». Но Путин четко изложил позицию России: «Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу, и вернуться не на словах, а на деле, и с учётом интересов всех людей, которые проживают на этой территории, найти компромисс. Если такой компромисс, а он может быть найден только между самой Молдовой и Приднестровьем, будет найден, то мы, безусловно, будем выступать гарантами исполнения всех достигнутых договорённостей».

То есть, как и прежде, решение будут искать Кишинев и Тирасполь. Позиция России в приднестровском урегулировании никаких изменений не претерпела. И, разумеется, в Москве прекрасно понимают политическую ситуацию в Молдове. Знают о полномочиях президента, о политических разногласиях между ветвями власти. И, несомненно, отдают себе отчет в том, что к согласию должны прийти основные политические силы. Но главное в этом деле, чтобы были учтены интересы всех людей, «проживающих на этой территории».

Обострение борьбы за власть в Кишиневе

Таким образом, предельная ясность позиции Москвы не дает никаких поводов для двусмысленных спекуляций. И, тем не менее, они возникли и приобрели параноидальный оттенок.

Его появлению всегда и везде предшествует обострение борьбы за власть. И этот процесс начался после победы Додона на выборах. Еще до официального вступления последнего в должность Плахотнюк все делал, чтобы ослабить главу государства – переподчинял парламенту силовые ведомства, назначил своего генпрокурора. А сейчас, после первых конкретных шагов Додона, ведет административные и информационные атаки с тем, чтобы дискредитировать все инициативы нового президента. И глава правительства, и спикер парламента, и депутаты «большинства», и преданные олигарху «эксперты» уверяют общество, что референдумы – это очень дорого, что отменить выплату народом украденного миллиарда уже нельзя. И что это идет… во вред самому народу, что приднестровскую проблему «надо решать в только в формате «5+2» и т.д..

События красноречиво говорят о том, что режим напуган и неуклюже отбивается от инициатив Додона.

Почва под ногами Плахотнюка пошатнулась

Особенную тревогу у лидера ДПМ вызвал тот факт, что Додон заручился поддержкой российского президента. Связи и контакты Плахотнюка в Вашингтоне моментально обрушились: всё высшее руководство госдепартамента США подало в отставку. Поплакать в жилетку высокопоставленному лицу в госдепе, каким была Виктория Нуланд, теперь не получится. Дональд Трамп запретил представителям администрации лоббизм иностранных правительств.

Выброшены на ветер и немалые денежки, выплаченные компании «Podesta Group». Эта лоббисткая пиар-структура была основана братьями Тони и Джоном Подеста. А Джон Подеста, руководивший избирательным штабом Хиллари Клинтон, как мы помним, стал героем кибер-скандала. И, возможно, это сыграло свою роль в поражении кандидата демпартии. Связь с братьями-лоббистами Подеста и штабом Клинтон для Плахотнюка делает почву под его ногами неустойчивой.

А тут еще и Владимир Путин, «стоящий за спиной» Игоря Додона. Геополитические жернова размалывали многих «крутых парней». Будет ли молдавский олигарх исключением?

Смена лидеров докатилась до Молдовы

И местные, и западные политологи усиленно тиражируют тезис о том, что президент Додон выгоден Плахотнюку, а недавний официальный визит в Москву стал дополнительным козырем олигарха перед Западом. Дескать, режим пугает Запад пророссийским президентом и таким образом доказывает свою нужность и безальтернативность перед лицом «угрозы из Кремля».

Однако этот тезис выглядит неубедительным. Режим Плахотнюка не пользуется поддержкой общества. Он олицетворяет все пороки так называемого проевропейского правления, гонения на политических оппонентов и правозащитников, ассоциируется с «кражей века» и надувательством народа. И вот теперь, когда Додон продвигает инициативы, на которых настаивает общество, режим занял трусливую позицию и отказывает народу в праве высказаться о злободневном на референдуме.

Становится очевидным, что Плахотнюк действительно просто боится утратить контроль над парламентом и правительством и - как следствие - оказаться рядом в одной камере с экс-лидером ЛДПМ Владом Филатом.

Именно шаткость позиции заставила выстрелить по Додону из всех орудий и через пропагандистскую машину вбросить фальшивую информацию о том, что существует некий «секретный план».

В США, Великобритании, Франции, Германии и других странах Запада происходят политические потрясения, начался процесс смены мировых лидеров. Прежние оказались неспособными справиться с возникшими вызовами, решать проблемы людей и выстраивать баланс интересов мировых сил. Эти геополитические толчки, безусловно, дошли и до Кишинева. И есть все основания считать, что РМ нуждается в радикальных переменах еще больше чем кто-либо другой. Население бедствует и уже давно не хочет так дальше жить, а политики не могут эффективно управлять страной.

«Гибридная война против собственного народа»

Так же, как и на Западе, в США, Германии власть в Молдове решила списать свои проблемы на происки Кремля. Доходит, как мы видим, до абсурда, до теорий заговора.

Экс-министр обороны Анатол Шалару, кажется, превзошел всех в распространении фейковых идей и информации. Он заявил, что «коррупция в республике процветает из-за гибридной войны, которую ведет РФ на территории Молдовы». Это Москва заставила Шалару, когда он был министром транспорта, взять на Западе кредит в десятки миллионов евро, отправить деньги в Румынию якобы на ремонт тепловозов, а затем пожимать плечами, потому что локомотивы оказались нерабочими? Или это «рука Москвы», а не Дорина Киртоакэ, мэра Кишинева, подписывала контракт с Румынией на поставку… белорусских троллейбусов?

Может, по заданию Кремля экс-премьер Юрие Лянкэ и члены правительства Майя Санду, Павел Филип, а также экс-губернатор НБМ Дорин Дрэгуцану принимали действительно секретное решение и впрыснули миллиард долларов из валютных резервов в черную дыру офшоров через банки группы «ВЕМ»?

На самом деле «гибридную войну» на территории Молдовы ведет политический класс против собственного народа. Для того, чтобы скрыть эту правду, нужны лживая информационная трескотня и образ внешнего врага в лице коварной Москвы.

Страх политической смерти и формат «5+2»

Однако за фейковыми идеями по поводу «секретного плана» Путина и Додона скрывается еще что-то очень важное. А именно - желание власти сохранить все как есть. Никакие договоры с Приднестровьем режиму Плахотнюка и Гимпу не нужны.

За семь лет ведения переговоров с Тирасполем проевропейская коалиция ничего не добилась. Самые громкие истории – отказ от всех предыдущих соглашений, создание миграционных КПП на границе с Приднестровьем (впоследствии идея была «заморожена») и демонтаж не функционирующей канатной дороги через Днестр из Резины в Рыбницу.

Отсутствие результатов объяснимо, так как переговоры велись для виду, а главной задачей было блокировать Тирасполь политическими, экономическими, административными и прочими методами, воспрепятствовать нормальной деятельности российских миротворцев.

Одним из негативных следствий такой тактики стала дискредитация консультативного формата «5+2». Несмотря на его представительность, привлечение серьезных международных дипломатических ресурсов, о результатах можно сказать только то, что «гора родила мышь».

Однако координатор правящей в Молдове коалиции настаивает именно на этом формате консультаций.

Нынешний официальный Кишинев понять можно, в случае объединения, скажем, в рамках того же плана федерализации или просто согласованного «особого статуса» Приднестровья, такие политические проекты как ДПМ и ЛПМ умрут.

Чтобы предотвратить объединение страны, а, значит, свою политическую смерть, партии власти и подбрасывают обществу фейковую информацию о «секретных планах».

Кто может представлять молдавский народ на переговорах с Тирасполем - а кто нет

Если Игорь Додон будет наращивать активность в приднестровском урегулировании и у него что-то начнет получаться, мы увидим «цунами» фальшивых новостей и разоблачений. И власть все сделает для того, чтобы расколоть общество и накалить страсти. И тогда истории, когда оппоненты в споре откусывают друг другу уши и носы, нам покажутся скромными шалостями. События 1991-1992 годов отлично иллюстрируют, на что способны ради власти молдавские политики.

В Кишиневе закрывают глаза на простую вещь: никакой «секретный план» Кремля не сработает, если жители левого берега не будут доверять Кишиневу. А ситуация такова, что официальная власть Молдовы не пользуется доверием даже собственных граждан. И прямые выборы президента показали, кто имеет моральное и юридическое право вести переговоры с Тирасполем и представлять молдавский народ, а кто такого статуса лишен.