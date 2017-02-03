Правительство выделило премии олимпийцам

Кабинет министров утвердил выделение из резервного фонда правительства суммы в 3,95 миллиона леев для награждения спортсменов, успешно выступивших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также тренеров и медицинского персонала, готовивших спортсменов к выступлениям, передаёт IPN.

Залина Маргиева и Александр Шпак, занявшие пятое место, получат по 600 тысяч леев каждый, штангист Серджиу Чекир, занявший шестое место, получит 400 тысяч леев, а Ларисе Мариненковой, расположившейся на седьмой строчке в итоговой таблице, достанутся 300 тысяч леев.

Премирование спортсмена Сергея Тарновского, завоевавшего бронзовую медаль в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров, отложено до подтверждения окончательных результатов Международной федерацией каноэ.

На XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских играх Молдову представляли 26 спортсменов.