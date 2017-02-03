Додон обещает переломный год в торговле с Россией, а офиса НАТО не будет

"Наступивший 2017 г. станет переломным в торговых отношениях между Молдовой и Россией, прервет тенденцию сокращения товарообмена", - заявил в среду президент Игорь Додон в ходе молдо-российского бизнес-форума "От качества к конкурентоспособности", который прошел в рамках XVI выставки "Сделано в Молдове" в Кишиневе.

Как передает "ИНОФТАГ", он сказал, что 10 лет товарооборот неуклонно сокращался, а последние три года вообще стали провальными из-за подписания Молдовой Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

"В феврале в РМ приедет группа представителей Россельхознадзора и Роспотребнадзора. В рамках этого визита мы попытаемся найти пути выхода из сложившейся ситуации. На днях мы разговаривали на эту тему с представителями России, которые подтвердили, что в феврале мы добьемся значительного увеличения количества молдавских предприятий-поставщиков на рынок РФ. И очень важно, чтобы это было и по товарным позициям", - сказал Додон.

Он подтвердил, что намерен добиться подписания Меморандума о сотрудничестве РМ с Евразийским экономическим союзом. Уже в начале апреля ожидается визит в Кишинев руководства ЕАЭС, чтобы "обсудить возможности сотрудничества и подписать документ".

"Это будет очень серьезным шагом... На данном этапе этот документ не будет противоречить подписанным ранее РМ соглашениям, в том числе с ЕС", - сказал Додон.

По его мнению, подписание такого документа "будет способствовать расширению торгово-экономических отношений и восстановлению позиций молдавских экспортеров на традиционных рынках".

Президент подчеркнул, что в ходе предстоящего 6-7 февраля визита в Брюссель намерен предложить проведение переговоров в формате Россия-Молдова-ЕС, чтобы решить проблему с таможенными пошлинами, введенными РФ в целях защиты рынка после подписания РМ в 2014 г. Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Если мы обеспечим возврат молдавских товаров, но не сможем снять таможенные пошлины России, это мало что даст, так как у наших производителей будет проблема с конкурентоспособностью", - сказал Додон.

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, "есть основания считать, что в этом году будет зафиксирован рост торговли между двумя странами". Он также считает, что молдавским предпринимателям необходимо расширять свое присутствие на выставках в России.

Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык напомнил, что на протяжении многих лет Россия являлась основным торговым партнером Молдовы, но ситуация резко изменилась из-за введенных РФ тарифных и нетарифных барьеров.

"Соглашение об ассоциации ЕС-РМ не противоречит и не является преградой для торговли с Россией, более того, у нас есть уникальная возможность создать условия, в которых западные товары будеу идти на восток и наоборот с наименьшими преградами", - сказал он.

По завершению форума была подписана итоговая Резолюция в виде рекомендации по основным направлениям и механизмам развития двустороннего сотрудничества.

В форуме приняло участие более 200 предпринимателей из Молдовы и 60 - из России.

Президент Молдовы намерен заявить в Брюсселе, что офис НАТО в Кишиневе не нужен. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он сказал журналистам в среду.

"На следующей неделе состоится мой официальный визит в Брюссель. По нашей просьбе состоится и встреча в НАТО. Уже подтвердили встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Я выскажу официальную позицию президента. Мы считаем, что в Молдове не надо открывать офис НАТО. Молдова - нейтральная страна", - сказал Додон.

Официальный визит Додона в Брюссель состоится 6-7 февраля. Две недели назад новый президент попросил в ходе визита организовать встречу с руководством НАТО. Он заявил, что намерен попросить не открывать офис НАТО, а подписать официальный документ, которым НАТО признало бы нейтралитет Молдовы.

После этого, председатель парламента Андриан Канду призвал президента Игоря Додона не беспокоиться по поводу нейтралитета страны, так как "ему ничего не угрожает".

"Нейтралитет РМ подтвержден в Конституции и нет ни одной причины для беспокойства, что он может быть утерян, или, что в республику могут войти иностранные военные силы (за исключением тех, которые уже дислоцированы в приднестровском регионе). В связи с этим, обеспокоенность президента Игоря Додона необоснованна", - написал Канду.

Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", в конце ноября 2016 г. премьер-министр Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали Соглашение об открытии Бюро связи НАТО в Кишиневе. По мнению премьера, офис будет способствовать информированию о программах НАТО, продвижению уже существующих проектов сотрудничества с альянсом и запуску новых проектов.

Столтенберг подчеркнул, что офис связи НАТО - гражданский, а не военный объект, и Североатлантический альянс уважает статус нейтралитета РМ, ее территориальную целостность и суверенитет.