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Пожар на Рышкановке уничтожил 400 квадратных метров
02.02.2017

Пожар, вспыхнувший минувшим вечером в столичном автосервисе на Старой почте, уничтожил почти 400 квадратных метров площади. Пламя перекинулось и на жилой дом, располагающийся поблизости. Пострадавших нет. На место происшествия прибыли девять пожарных расчётов. По предварительной версии, причина возгорания - короткое замыкание.

Огонь тушили более 30 пожарных.

"Пожар локализовали в 19 часов 13 минут. Пожарные вынесли из здания два баллона с кислородом. Более того, им удалось спасти один автомобиль", - заявила пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу.

Пламя перекинуллось и на соседний дом.

"Дети пришли домой, дочка из детсада и говорит: папа, там горит дом."

"Собрали документы и вышли с детьми на улицу. Позвонили на телевидение, пожарным, в полицию."

Сумма ущерба пока не установлена.

 


 
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