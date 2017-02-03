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Экономика
Более трёх млн евро выделил ЕС на реализацию 16 проектов в Молдове и Украине
02.02.2017

Более трех миллионов евро выделил Евросоюз на реализацию 16 проектов по улучшению жизни в Молдове и Украине. Средства пойдут на модернизацию 11 молдавских и трех украинских сёл. Проекты представлены в рамках Программы трансграничного сотрудничества. Получателей финансирования отобрали по итогам конкурса.

На конкурс представили более 150 проектов, финансирование получат лишь 16.

"Цель этих проектов - улучшение условий жизни граждан."

Получил финансирование и проект Организации по развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране. Он предусматривает обучение молодёжи из Молдовы и Украины предпринимательской деятельности. Сумма гранта - 280 тысяч евро.

"Планируем обучить 60 человек. Нужно развить их способности управлять бизнесом."

А вот на Украине, на выделенные 300 тысяч евро, построят лабораторию по проверке качества продуктов. Оборудуют её в Виннице.

"Pentru a ne extinde pe piaţa europeană, avem nevoie de produse calitative. De aceea, laboratorul le va fi de mare folos antreprenorilor."

Чиновники из стран-участниц отметили важность европейского финансирования.

"Для нас важен каждый бан, поступивший дополнительно в Национальный фонд по региональному развитию. Это огромный плюс к тем 200 млн леев, которые ежегодно выделяют из госбюджета."

На реализацию проектов предоставили полтора год.


 
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