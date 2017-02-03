В Молдове румынский сценарий не повторится, мнения

Хотя в Молдове и существует законопроект о налоговой амнистии, которая позволила бы избежать ответственности большей части бывших и нынешних должностных лиц, не способных объяснить происхождение своего имущества, молдавские граждане, вероятнее всего, не возьмут на вооружение опыт Румынии, жители которой вот уже несколько дней протестуют против инициативы своего правительства об амнистии. Об этом заявили участники передачи „Politica” на телеканале TV 7, передаёт IPN.

Директор Transparency International Moldova Лилия Каращук утверждает, что, в отличие от Молдовы, в Румынии не были захвачены все государственные институты. „У нас нет того, что есть у них. Там, в отличие от нас, есть функционирующие государственные институты. В этом есть и вина граждан. То, что они, удобно развалившись, сидят перед телевизором и возмущаются, проблему не решает”, - заметила Каращук.

Эксперт Корнелиу Чуря высказал обвинения в адрес гражданского общества. „В то время как некоторые испытывают разочарование в политических партиях, я испытываю разочарование в гражданском обществе. Я считаю, что перестроиться должно всё общество. У коррумпированного гражданина нет морального права требовать от чиновника неподкупности”.

Экс-министр финансов Вячеслав Негруца считает, что, к сожалению, румынское правительство взяло на вооружение опыт молдавских властей. „В последние годы Республика Молдова превратилась в своеобразную лабораторию, где ставят всевозможные ночные опыты. Похоже, что эти опыты понравились и правительствам других стран”, - полагает Негруца.

Журналист Ион Тергуцэ утверждает, что, в отличие от молдавских граждан, граждане Румынии действительно ощутили, что такое свобода.