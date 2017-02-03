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Происшествия
По делу предпринимателя Вячеслава Платона заслушают более 20 свидетелей
02.02.2017

Новое слушание по существу дела предпринимателя Вячеслава Платона прошло сегодня в суде столичного сектора Буюканы. В ходе состоявшегося заседания судьи отклонили несколько запросов стороны защиты и перенесли процесс на 3 февраля.

На предстоящих заседаниях суд заслушает свидетелей стороны обвинения и защиты.

«После дачи показаний представителя BEM, на судебное заседание пригласят остальных свидетелей. У нас их около двадцати, у стороны обвинения 13 человек. Шор – громкий свидетель по делу, есть еще Политова и Гимпу», - сказал адвокат Эдуард Руденко.

Напомним, что бизнесмена задержали 25 июля в Киеве. Предприниматель обвиняется в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег из BEM. По утверждению следователей, Платон нанес финансовой организации ущерб на 800 миллионов леев.

Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета ряда оффшорных компаний с целью сокрытия их незаконного происхождения, а затем часть из них были использованы для погашения ряда кредитов в молдавских банках.


 
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