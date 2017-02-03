Массовый протест в Румынии закончился столкновениями с полицией

Свыше 100 тысяч человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственные протесты, связанные с изменениями в Уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных, передает Аgerpres.ro.

В пикетах возле здания правительства в Бухаресте манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".

Крупные протесты проходят и в других городах страны – Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и других городах страны, сообщает портал digi24.ro. В общей сложности на улицы вышли 140 тысяч человек.

Отмечается, что это самые крупные протестные акции в Румынии за последние 25 лет. Граждане страны опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

Перед зданием правительства Румынии в Бухаресте в правоохранителей бросали петарды и дымовые шашки, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Четыре человека пострадали.

Государственный секретарь в министерстве внутренних дел Раед Арафат заявил, что среди пострадавших – двое полицейских и двое протестующих, все были госпитализированы.

Государственный секретарь в министерстве внутренних дел Раед Арафат заявил, что среди пострадавших – двое полицейских и двое протестующих, все были госпитализированы.