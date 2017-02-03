Зинаида Гречаный: арбитром в противостоянии политиков в Молдавии должен быть народ

Молдавия, которую в последние годы сотрясают политические и коррупционные кризисы, находится на пороге очередного противостояния. На этот раз — между всенародно избранным президентом Игорем Додоном и правящей проевропейской коалицией, которую сформировала Демократическая партия Молдавии (ДПМ). Заявление Додона о возможной денонсации соглашения об ассоциации с ЕС вызвало вал критики. Кроме того, глава государства выступил с инициативой провести референдумы по усилению президентской власти и назначить досрочные выборы в парламент. О нарастающем противостоянии между ветвями власти в интервью ТАСС рассказала бывший премьер-министр страны Зинаида Гречаный, которая после избрания Додона президентом сменила его на посту лидера оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

— Какова вероятность роспуска парламента?

— Арбитром в этом споре должен выступить народ, как принято в демократических странах, на которые нас призывают равняться. Мы хотим, чтобы следующие выборы в парламент прошли не в конце 2018 года, как это запланировано, а быстрее. Социалисты убеждены, что победа нашего кандидата на первых за последние 20 лет всенародных выборах президента — промежуточный этап в преодолении тяжелейшего кризиса, в котором оказалась наша страна после прихода к власти в 2009 году проевропейской коалиции. Ее правление ознаменовалось экономическим кризисом, падением уровня жизни, коррупционными и политическими скандалами.

Арбитром в этом споре должен выступить народ, как принято в демократических странах, на которые нас призывают равняться

Президент пообещал народу положить этому конец. Но свою программу он может реализовать только при поддержке парламента. По этой же причине в Москве глава государства заявил, что решение о денонсации соглашения с ЕС должен принимать народ — в ходе выборов, референдума.

— Власти утверждают, что смена внешнего курса приведет к потерям — лишит Молдавию поддержки со стороны ЕС и США. Людей пугают отменой полученного в 2014 году безвизового режима с ЕС и даже "майданом" по примеру соседней Украины?

— Это спекуляции. Давайте вспомним Brexit Великобритании, о котором решение приняли избиратели. Cоциалисты не собираются сворачивать сотрудничество с ЕС и США, хорошие отношения с которыми чрезвычайно важны для нашей страны. Речь идет о торговом соглашении с ЕС, которое заключили поспешно, без учета мнения народа. Я убеждена, что те, кто подписывал этот документ, не изучили его. Реализация обернулась большими потерями: мы не только снизили на 40% экспорт в Россию, которая долгие годы была главным покупателем нашей продукции, но и уменьшили поставки в страны ЕС.

Для примера: когда я возглавляла правительство, Молдавия ежегодно экспортировала в Россию свыше 200 тыс. тонн яблок. За 11 месяцев прошлого года мы поставили в ЕС всего 57 тонн. А импортировали из этих стран около 1,5 тыс. тонн. На всех телеканалах правительство трубит якобы о 7-процентном увеличении экспорта в ЕС. При этом замалчивается, что прирост зафиксирован только в шести товарных позициях, переработке давальческого сырья по текстилю и обуви, есть также мизерный рост по экспорту зерна и семян подсолнечника. Но это никоим образом не покрывает наши потери.

— Недавно премьер-министр Павел Филип признал, что люди не ощутили преимуществ объявленного властями курса на евроинтеграцию. Но пообещал, что уже в ближайшем будущем ситуация изменится...

— Все это пустые разговоры, как и обещания властей внедрить у нас "европейские ценности". На деле во время правления проевропейской коалиции допускались вопиющие нарушения законов. Вспомните, как долго депутаты выбирали президента. Ни для кого не секрет, что нынешнее большинство в парламенте сформировали сомнительными средствами — не обошлось без шантажа и подкупа народных избранников, о которых много писали в прессе.

Мы не раз обращали внимание "кураторов" нашей власти в ЕС на эти беззакония, просили их отказаться от поддержки коррупционеров, при которых из банковской системы была похищена астрономическая для нашей небольшой страны сумма — один миллиард евро. И что? Под давлением западных партнеров правительство приняло закон, по которому бремя возврата этих денег переложили на плечи народа. Сделано это ради получения новых кредитов от Запада, возвращать которые снова придется населению. Президент, со своей стороны, потребовал отменить это решение.

— Но в последнее время в Брюсселе и Вашингтоне тоже критикуют молдавское руководство...

— Еще недавно нашу страну там называли не иначе как "историей успеха". Многих политиков в западных столицах устраивала антироссийская риторика молдавских властей. Всполошились там только после того, как начались многотысячные протесты, которые вместе с другими оппозиционными силами организовали социалисты. Под давлением оппозиции пали два правительства, был осужден бывший премьер и лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), которая возглавляла тогда правящую коалицию. В отставку пришлось отправить и допустивших злоупотребления президента Нацбанка, генпрокурора, других высокопоставленных чиновников.

Думаю, критика западных кураторов связана с тем, что молдавское руководство умудрилось скомпрометировать провозглашенный курс на "евроинтеграцию". Последние опросы показали, что более 80% населения не доверяет властям, число сторонников вступления в ЕС снизилось с 2010 года с 70% до 38%, а количество тех, кто ратует за Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), превысило 44% и продолжает расти.

— Социалисты готовы к досрочным выборам?

Нам нужны надежные люди, а не перебежчики, которые в погоне за должностями хлынули в правящую коалицию

— Партия начала подготовку к ним сразу же после парламентских выборов в ноябре 2014 года, на которых мы одержали победу, получив крупнейшую фракцию в парламенте. Сегодня ПСРМ — это хорошо структурированная организация, в ее ряды пришло много людей. Но мы этот поток тщательно просеиваем, для чего ужесточаем прием в партию. В частности, как в старые времена, будет внедрен кандидатский стаж. Нам нужны надежные люди, а не перебежчики, которые в погоне за должностями хлынули в правящую коалицию.

С тех пор мы неоднократно выдвигали инициативу отставки утвержденного этой властью правительства. К сожалению, добиться этого нам пока не удалось. Но под натиском оппозиции правящая коалиция слабеет, нам удалось сместить ряд некомпетентных министров. В парламенте мы будем всеми силами поддерживать инициативы президента, согласовывать с ним все наши действия. Несмотря на его выход из партии, как этого требует закон, он остается нашим лидером.

— С чем пойдет на выборы ваша партия?

— Мы намерены восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией. И не желаем строить отношения с ЕС и США на антироссийской риторике, как это делали представители нынешней власти, когда писали в Вашингтон письма, в которых жаловались на якобы "давление" со стороны Москвы. Теперь убеждения в "российской угрозе" и прелестях европейской интеграции не находят поддержки у избирателей, которые на себе ощутили все издержки допущенных властями ошибок.

— Выборы президента продемонстрировали глубокий раскол в молдавском обществе. У социалистов есть рецепт, как сплотить людей?

— Рецепт здесь прост: необходимо отказаться от геополитической риторики, которая вносит разлад. Сплотить людей могут только конкретные действия власти по выводу страны из кризиса. Нельзя врать, как это делалось в последние годы, когда политики обещали людям, что уже завтра у них будут европейские пенсии и зарплаты, а на деле набивали свои карманы.

У нас трудолюбивый, терпеливый народ. И я верю, что вместе мы сможем преодолеть все эти трудности

Это привело к тому, что более 80% населения считает, что республика движется в неправильном направлении. Такого у нас никогда не было. Люди должны знать правду о ситуации в стране, какой бы она горькой ни была. У нас трудолюбивый, терпеливый народ. И я верю, что вместе мы сможем преодолеть все эти трудности.

— Правящее большинство предложило вместо выборов по партийным спискам ввести смешанную систему, когда часть депутатов будет избираться по одномандатным округам. Как относятся к этому социалисты?

— Мы считаем, что наша страна пока не готова к ней, поэтому поддержали президента, выступившего против реформы. У смешанной системы есть свои плюсы и минусы, но она плохо работает в странах с высоким уровнем коррупции, как у нас. Есть опасность, что такая система позволит тем, кто контролирует финансовые потоки в стране, скупать победивших в одномандатных округах кандидатов.

Например, большинство в нашем парламенте контролирует маленькая фракция ДПМ, у которой после выборов было всего 19 из 101 депутата. Те, кто сколотил его, пользовались сомнительными методами, о которых я уже упоминала. Поучительным является и пример выборов в Народное собрание Гагаузии в 2012 году. Тогда демократам не удалось провести по своим спискам ни одного депутата. Но странным образом они сформировали в парламенте большинство из так называемых независимых народных избранников.

Есть еще и проблема Приднестровья. Непонятно, как в эту систему впишутся избиратели с левого берега Днестра? Ведь приднестровские власти отказываются участвовать в выборах в Молдавии, открывать на своей территории участки. Мы же считаем, что жители левобережных районов Днестра должны быть представлены в молдавском парламенте. И мы эту идею будем продвигать в рамках выдвинутой нашей партией стратегии реинтеграции страны.

Здесь у нас большие планы: так, уже через несколько дней после вступления в должность президент встретился с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, с которым обсудил пакет мер по нормализации отношений между двумя берегами Днестра. Наша партия налаживает связи с партиями и общественными организациями из приднестровского региона.

— Но правящему большинству, судя по всему, удастся провести эту реформу через парламент. Каковы будут ваши действия?

— Мы тоже не будем сидеть сложа руки. У нас много достойных людей на местах, которые пойдут в одномандатных округах. Будем также добиваться, чтобы какая-то квота одномандатников приходилась и на диаспору. Как вы знаете, по разным данным, из Молдавии в поисках работы выехали почти миллион человек. Большая часть наших трудовых мигрантов работает в России. На этих выборах для них было открыто всего восемь избирательных участков, на которых могло проголосовать не более 24 тыс. человек. Для примера: в той же Италии, где трудится около 150 тыс. соотечественников, их было открыто 25. А между тем все эти люди — наши граждане. Их нельзя исключать из избирательного процесса, иначе мы не объединим страну.

Беседовал Валерий Демидецкий