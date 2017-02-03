Усатый предложил Додону "загнать Плахотнюка под матрас"

Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый призвал президента Игоря Додона объединиться со всеми здоровыми силами общества, чтобы ликвидировать режим олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом Усатый заявил в ходе онлайн трансляции сети Facebook.

Усатый подчеркнул, что власти, как и прежде, пытаются разделить общество: «Мне очень больно наблюдать за тем, что людей разделили. Между нами строят сегодня бетонную стену».

При этом лидер НП выразил готовность быть посредником между президентом и правыми силами: «Я могу выступить в роли посредника, который будет говорить с теми, кто на правом фланге».

Усатый призвал жителей Молдовы положить конец геополитическим распрям: «Ведь мы все граждане одной страны. Ни один политик не должен это решать, а только люди, которые прежде будут проинформированы. А сегодня мы должны объединиться и свергнуть эту хунту, чтобы в Молдове появились суды, нормальные прокуроры и полицейские».

«Плахотнюк сейчас пытается доказать европейским партнерам, что он борется за евроинтеграцию. Однако европейцы и американцы поняли, кто такой Плахотнюк. Они прекрасно понимают, что, оставив Плахотнюка, они окончательно похоронят идею евроинтеграции», – добавил он.

«Плахотнюк допускает ту же ошибку, какую допустил Филат. Днем он проевропейский, ночью пророссийский, по праздникам проамериканский. Уверяю вас, эта тенденция не приведет ни к чему хорошему», – заявил Усатый.

Лидер «Нашей Партии» считает, что у президента Молдовы «появился уникальный шанс снести правящий режим».

«Уберите тему геополитики. Давайте консолидируем общество, поскольку этими комбинациями Плахотнюк загоняет под матрас Додона, а я считаю необходимым загнать под матрас Плахотнюка, и только объединившись, мы сможем это реализовать», – заявил Усатый.