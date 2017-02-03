Урок ликбеза для примэрии

Любовь Чегаровская



Местную власть столицы и ее пригородов будут учить прислушиваться к мнениям граждан при принятии решений по важным вопросам развития муниципия Кишинев.

Странный партнер

Конец января ознаменовался в муниципии запуском нового проекта «Публичные слушания для Кишинева», который рассчитан на девять месяцев – с января по сентябрь 2017 года. Внедрять его будут эксперты Института европейских политик и реформ (IPRE) в партнерстве в примэрией Кишинева при поддержке Фонда за открытое общество (Fundației pentru o Societate Deschisă).

По случаю запуска проекта была организована пресс-конференция, в которой помимо экспертов IPRE участвовали муниципальные советники, начальники управлений кишиневской примэрии, главы пригородных населенных пунктов, представители гражданского общества, бизнесмены, чьи предприятия действуют на территории столицы, и другие заинтересованные лица.

К сожалению, несмотря на то, что примэрия объявила себя партнером проекта, на мероприятие по случаю запуска программы не пришел никто из руководителей исполнительной власти Кишинева. Пожалуй, факт делегирования на пресс-конференцию начальника управления по связям с общественностью свидетельствует об истинном отношении генпримара и его команды к инициативе Института европейских политик и реформ.

Вместо критики – конструктивный подход

Координатор проекта, эксперт IPRE Адриан Ермураки, сказал, что толчком к разработке программы стал отрицательный опыт проведения публичных обсуждений в муниципии Кишинев. Проанализировав ситуацию за 2015 год, эксперты выяснили, что из 739 решений, принятых муниципальным советом Кишинева (МСК), лишь в 12 случаях были проведены консультации с населением. Эксперты предполагают, что такая ситуация сложилась не из-за отсутствия воли, а, возможно, из-за неимения опыта, из-за того, что это явление для нас относительно новое.

- Именно поэтому мы предлагаем этот проект, чтобы помочь примэрии, направить ее на правильный путь, показать на примере, какой должна быть транспарентность во всех подразделениях местной власти, - сказал Адриан Ермураки. - Общая цель проекта - повышение уровня жизни граждан, а специфические задачи предусматривают, во-первых, создание эффективной платформы общения между примэрией муниципия Кишинев, гражданским обществом, жителями города, бизнес-средой и другими заинтересованными сторонами; во-вторых, развитие и укрепление диалога между жителями столицы и примэрией и, в-третьих, проведение экспертизы решений МСК.

На первом этапе проекта эксперты института проведут опрос среди жителей муниципия, выявят самые злободневные проблемы и вынесут их на обсуждение в рамках 11 общественных слушаний по таким ключевым направлениям, как: деловой климат и местные сборы; инфраструктура и общественный транспорт; реформа местной администрации и публичные услуги.

После проведения всех этих мероприятий эксперты намерены разработать 9 предложений общественных политик, которые в дальнейшем будут внедрены и переданы МСК и примэрии Кишинева.

- Мы не ставим своей целью критиковать, а хотим создать эффективную платформу сотрудничества между примэрией Кишинева и жителями муниципия, - сказал координатор проекта Адриан Ермураки. - Вместе с тем, наши эксперты проведут беспристрастную экспертизу решений, принятых примэрией. Мы хотим на примере показать, как можно повысить качество жизни жителей столицы и ее пригородов.

Три сегмента – три эксперта

Направление, над которым намерен работать аналитик Станислав Гилецки, касается инфраструктуры и общественного транспорта в муниципии Кишинев. Планируется разработать общественные политики, которые должны способствовать повышению качества, как инфраструктуры, так и транспорта в столице.

- Эксперты института считают, что одними из основных проблем муниципия являются, как нехватка возможностей предоставлять транспортные услуги, которые бы удовлетворяли экономическим, социальным потребностям людей, обеспечивали защиту окружающей среды, так и ограниченные финансовые ресурсы для модернизации местного транспорта, - сказал Станислав Гилецки. - Мы надеемся, что приложенные нами усилия поспособствуют интеграции планирования в транспорте, повысят безопасность движения, помогут осуществить меры по управлению спросом на использование дорог в центральной зоне и, в конечном итоге, все это приведет к повышению качества транспортных услуг и инфраструктуры.

Второй сегмент, заявленный IPRE, а именно бизнес-среда и местные сборы, будет курировать эксперт Дорина Чобану. В рамках проекта будет проведен опрос среди представителей бизнеса, у которых планируется выяснить, с какими проблемами сталкиваются они при сотрудничестве с примэрией, какие им предоставляются возможности. Планируется создать платформу для обсуждения и инициировать диалог между деловой средой и местной властью.

- Несмотря на то, что в Кишиневе действуют более 33 тыс. предприятий из 51 216 компаний, зарегистрированных в стране, и что их доходы от продаж превышают 206.554,7 млн леев, предпринимательская среда из муниципия постоянно выказывает недовольство, что местная власть не идет навстречу бизнесу, - отметила Дорина Чобану. - Мы хотим выяснить, каковы причины этих проблем. Также мы планируем инициировать конструктивный диалог, который будет способствовать укреплению, как бизнес-среды, так и самой столицы.

Третий сегмент, для которого будут разработаны общественные политики, затрагивает реформу местной администрации и публичные услуги. Его анализ проведет эксперт института, по совместительству муниципальный советник, Руслан Кодряну.

- Я глубоко убежден, что без реформирования примэрии, ее бюджета, муниципальных предприятий, ничего не поменяется, - сказал Руслан Кодряну. – Эти реформы принесут изменения в системе и менеджменте примэрии, предоставят возможность перенять положительные практики, предложенные институтом и внедрить их. Если посчитать, сколько неэффективных предприятий находится в управлении примэрии, то мы поймем, насколько важно реформирование и регулирование местной публичной администрации, чтобы она работала в интересах граждан. Также мы планируем подключить к этому процессу пригороды, в которых дела обстоят намного хуже, чем в городе.

Готовые решения в подарок

Начальник управления по связям с общественностью примэрии Вадим Брынзанюк сказал, что, заявив о поддержке проекта, примэрия Кишинева тем самым высказала свою расположенность подключиться к его реализации, чтобы в итоге получить ожидаемый всеми результат. Выражая мнение руководства столичной власти, он заметил, что совершенствование в администрировании может быть достигнуто лишь при наличии прозрачности и партнерства между сторонами.

- Надеюсь, что этот проект завершится принятием важного и эффективного документа, как для власти, так и для граждан, - сказал Вадим Брынзанюк. - Мы хотим заложить базу нового вида партнерства между сторонами. Слушания, которые будут проводиться в рамках этого проекта, должны стать моделью организации публичных обсуждений. Хочу подчеркнуть, что каждая местная администрация мечтает иметь документ, на который может опираться, а нам посчастливится получить его в результате реализации проекта.

Причина нетранспарентности – коррупция

Советник от фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов сказал, что муниципию давно необходима такая экспертная площадка, которая будет определять эффективность политики, проводимой, как столичной администрацией, так и муниципальным советом.

- Эта экспертная площадка должна быть абсолютно объективной и не применяться в политических целях, - подчеркнул Александр Одинцов. - Публичные слушания – это определение мнения горожан и принятие решений с учетом их пожеланий. Но у нас, к сожалению, оно учитывается раз в четыре года на выборах.

По словам советника, сегодня примэрия Кишинева абсолютно игнорирует мнения горожан, экспертного сообщества, в том числе, академического состава. Крупнейшие проекты в Кишиневе, например, по реконструкции улиц, по теплоизоляции домов, по ремонту очистных сооружений и многие другие, не обсуждаются с горожанами.

- Основная причина нетранспарентности в примэрии – коррупция, - убежден Александр Одинцов. – Когда в кишиневской администрации начнется борьба с коррупцией, тогда и наше мнение, и экспертов будет учитываться. И горожане почувствуют улучшение жизни в муниципии Кишинев.

Публичные слушания - не для манипуляций

Лидер фракции «Наша Партия» в МСК Илиан Кашу согласился с тем, что запускаемый проект крайне необходим местной исполнительной власти, которая сегодня принимает решения келейно, нетранспарентно, под прикрытием темноты, а потом эти документы передает в муниципальный совет и считает, что советники должны без всяких возражений за них проголосовать.

Вместе с тем, советник отметил, что публичные слушания необходимы, но они могут быть и манипулирующим инструментом. В качестве примера были приведены публичные слушания, прошедшие в начале июля 2016 года в примэрии, на которых было вынесено на обсуждение положение об обеспечении жильем работников местной администрации. Как следует из протокола, в них приняли участие около 70 человек, но это были работники примэрии и их родственники. И в таких случаях нельзя согласиться с тем, что проект обсуждался с жителями города.

- Очевидно, что мы не можем выносить на публичное обсуждение все вопросы, но по таким важным проблемам, как бюджет, парковки, уборка и благоустройство города, уничтожение зеленых зон и ряд других, с людьми необходимо консультироваться, - убежден Илиан Кашу.

Говоря о неэффективных структурах примэрии, местный избранник привел в пример, по его мнению, совершенно бесполезное управление сельского хозяйства и питания, годовой бюджет которого составляет 500 тыс. леев. Все эти деньги идут на зарплаты пяти чиновников, работающих в этой структуре примэрии. А основная деятельность управления состоит в том, чтобы подсчитывать, сколько гектаров земли вспахивается ежегодно, и сколько приплода приносит крупный и мелкий рогатый скот, имеющийся у столичных жителей.

Раскритиковал Илиан Кашу и работу управления по связям с общественностью примэрии, которое держится на расстоянии от граждан, не способствует налаживанию отношений между генпримаром и кишиневцами и размещает на сайте кишиневской администрации редкие и сухие пресс-релизы, предполагающие, чтобы горожане сами догадывались или домысливали развитие событий.

Когда политический окрас не в масть

Муниципальный советник от фракции Избирательный блок «Народно- европейская платформа Молдовы – Юрие Лянкэ» Алла Немеренко заметила, что очень надеется на результативность запущенного проекта, потому что почти за два года работы нынешнего созыва муниципального совета не удалось еще наладить диалога между законодательным органом и генпримаром. Депутат мунсовета согласилась, что в местной исполнительной власти процветает коррупция, но есть там и грамотные специалисты, которым приходится молча работать и прислуживать его величеству генпримару, единолично принимающему многие решения.

В авторитарности градоначальника местной избраннице довелось убедиться лично. Алла Немеренко рассказала, что в качестве председателя комиссии по социальной защите, здравоохранению, образованию, культуре, СМИ и межэтническим отношениям, как представитель МСК, обратилась к генпримару с просьбой включить ее в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на вакантную должность главы управления образования, но получила отказ из-за иного политического окраса и из-за несоответствия критериям, определяемым лично градоначальником.

- Я возлагаю большие надежды на сегмент, предусматривающий разработку общественных политик для реформирования местной власти и публичных услуг, для того, чтобы привнести более современные идеи, сохранить те компетенции, которые необходимы гражданам муниципия Кишинев. Потому что и примэрия, и муниципальный совет, существуют для того, чтобы работать во благо людей и создавать им лучшие условия для жизни, - сказала Алла Немеренко.

Верхи не могут, потому что низы не хотят

Примар коммуны Крузешты Виолета Круду не согласилась с критикой в адрес исполнительной власти, которая якобы игнорирует мнение граждан при принятии решений. Она рассказала, что став главой пригородного населенного пункта, первым делом, когда пришла в примэрию, вывесила на двери своего кабинета плакат с надписью «Здесь все решения принимаются прозрачно». Примар говорит, что она разными способами стала привлекать граждан к обсуждению проблем пригорода, но каждый раз повторяется одно и тоже – большая часть жителей коммуны не желают участвовать в жизни населенного пункта и не интересуются ничем.

Примар рассказала, что до работы в местных органах власти считала, что все чиновники возводят себя в ранг неких божков, даже критиковала их жестко в своей диссертации, но сейчас, когда окунулась в эту стихию, поняла, как сильно ошибалась. Виолета Круду говорит, что им приходится работать в сложных условиях, с минимальными бюджетами и ограниченными ресурсами. Глава пригорода надеется, что предложенные экспертами общественные политики по вопросу реформирования местной администрации помогут изменить нынешнее положение дел.

Не забудьте про пригороды

Глава комммуны Будешты Нина Костюк сказала, что примары пригородов приветствуют этот проект, но его реализация все равно не поможет решить проблемы, если в этом не будут участвовать власти. Глава пригородного населенного пункта посетовала, что на сегодняшний день к ним столичная администрация практически не проявляет интереса, но выразила надежду, что реализация проекта охватит и 18 примэрий пригородов, входящих в состав муниципия.

- В примэрию и к примару сегодня нелегко попасть на прием, к муниципальному совету и советникам тоже не обратишься, так как смотрят, к какой партии принадлежишь, - посетовала Нина Костюк. - Мы хотим сотрудничать, не взирая, на политические окрасы. Решения должны принимать мы, но при этом следует знать предложения и мнения людей. У нас должна быть действенная стратегия. И этот проект должен охватывать весь муниципий, потому что жители пригородов обслуживают столицу: но они не сидят в кабинетах, а трудятся рабочими на муниципальных предприятиях.

Тема транспарентности в принятии решений вызвала оживленный интерес у участников дискуссии. Все выступавшие выказали надежду на то, что запущенный проект действительно поможет местным властям столицы и ее пригородов быть ближе к людям, привлекать их к обсуждениям важных проектов и учитывать высказанные ими мнения при принятии решений.