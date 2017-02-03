Тарновский лишается олимпийской медали и дисквалифицирован на четыре года

Национальный олимпийский и спортивный комитет и Национальная федерация каноэ были официально проинформированы о решении антидопинговой комиссии Международной федерации каноэ о случае употребления запрещённых веществ с участием Сергея Тарновского, который представлял Молдову на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Согласно решению, в отношении спортсмена наложены следующие санкции: А. В соответствии с Антидопинговыми правилами Международной федерации каноэ, ст. 10.2.1, период дисквалификации спортсмена составляет четыре года; Б. Приостановление результатов, полученных со дня взятия положительных проб (08 июля 2016 года).

Молдавская федерации каноэ сообщила, что Сергей Тарновский и его адвокат Пол Грин решили обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы опротестовать решение в законно установленные сроки, передает IPN.

По словам адвоката, „спортсмен Тарновский обжалует сразу решение МФК о его дисквалификации сроком на 4 года и лишении бронзовой олимпийской медали”. „Он имеет необходимые аргументы для того, чтобы выиграть процесс. Спортсмен Тарновский осознает, что случайно употребил запрещенное вещество из некачественной добавки и должен быть наказан соответственно. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, в такой ситуации наказание должно быть сопоставимо с другими случае, в которых спортсмены совершили такое же отклонение. Таким образом, правильная санкция должна повлечь за собой наказание в виде нескольких месяцев, но ни в коем случае 4 года. Следовательно, спортсмен должен сохранить и олимпийскую медаль”, - заявил адвокат для НОСК.