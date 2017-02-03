Ренато Усатый призвал румын и молдаван объединиться на почве борьбы с «Плахотнюком и его партнерами в Бухаресте»

Николай МЕНЮК

В Бухаресте состоялись самые масштабные за последние 25 лет акции протеста, в которых приняло участие около 300 тысяч человек. События взволновали молдавских политиков: ведь наши власти совсем недавно тоже предложили сомнительный проект амнистии незаконно нажитых капиталов.

Первые ночные манифестации начались 22 января, когда стало известно о планах правительства помиловать тысячи заключенных, среди которых могли оказаться влиятельные сторонники социал-демократической партии, победившей в декабре на парламентских выборах. Протестующих поддержал президент Клаус Йоханнис, он сообщил о намерении воспользоваться своим правом на референдум в случае, если правительство не отзовет свои инициативы.

В понедельник президент обратился с письмом к премьеру Сорину Гриндяну, призвав отменить законопроекты. Но в ночь со вторника на среду правительство срочно утвердило постановления о помиловании и амнистии, несущественно изменив лишь некоторые пункты, и ночью же опубликовало. Акты должны вступить в силу через десять дней. Экс-министр финансов РМ Вячеслав Негруца по этому поводу провел параллели, сказав, что, к сожалению, румынское правительство взяло на вооружение опыт молдаван: «Республика Молдова превратилась в своеобразную лабораторию, где ставят всевозможные ночные опыты. Похоже, эти опыты понравились и правительствам других стран».

По мнению лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, действия молдавских демократов и румынских социал-демократов дирижируются одними и теми же советниками из американской компании «Podesta»: «Они научили Плахотнюка избрать правительство ночью. Этот же сценарий мы наблюдали и в Румынии. Почему нас должны волновать преступные намерения власти в Бухаресте? Потому что однажды утвержденные, подобные нормы могут стать для местных плахотнюков «международной практикой». В этой связи логичным будет предположение, что однажды в парламенте встанет какой-то Сережа Сырбу и заявит: дескать, обратите внимание, это международная практика. Уверяю вас, что подобная норма могла бы быть утверждена и у нас».

В среду Йоханнис принял участие в заседании высшей судебной палаты, на котором было принято решение опротестовать в КС решения правительства. Он посетил народного адвоката, которому напомнил об обязанности от имени народа опротестовать антинародные решения. Отреагировали и высокопоставленные европейские чиновники - председатель Еврокомиссии Клод Юнкер и первый вице-председатель Франс Тиммерманс обратились к румынскому премьеру, предупредив его об отступлении в борьбе с коррупцией. Власти шести европейских стран также выразили обеспокоенность.

В Румынии последовала череда громких отставок, как в правительстве, так и в рядах СДПР. Подал в отставку в знак протеста против принятых решений министр деловой среды Флорин Жяну, сообщивший в социальных сетях: «Румыния не заслуживает того, что с ней происходит сейчас, но румыны не заслуживают». Член СДПР Аурелия Кристя, бывший депутат и бывший министр по связям с общественностью, ушла из партии, назвав ее «преступной группировкой, временно захватившей власть». Оппозиционные партии распространили обращение с требованием отставки правительства, собрав необходимое количество подписей для его передачи в парламент и инициирования рассмотрение вотума о недоверии правительству.

К десяти часам ночи 1 февраля на площади Виктория перед зданием правительства по призыву в социальных сетях начали собираться граждане на акцию протеста. Они требовали отмены амнистии, отставки кабмина и досрочных парламентских выборов. Здание правительства окружили жандармы, пресекая попытки митингующих прорваться в здание правительства. По данным румынских СМИ, в митинге приняло участие 100-150 тысяч человек.

Ситуация накалялась. В сотрудников правопорядка летели камни, петарды и дымовые шашки, против митингующих применяли слезоточивый газ. Как сообщает Evz.ro, пострадали четверо, в полицейский участок доставили более ста митингующих. В СМИ появились противоречивые сообщения о появлении в рядах протестующих ультрас-фанатов одного из спортивных клубов. Румынская служба безопасности передала: МВД было предупреждено о провокациях. СМИ, оценивая количество людей, вышедших на улицу в Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Брашове, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу, сравнили эти акции протеста с теми, что проходили перед падением режима Чаушеску.

2 февраля ситуация в Румынии была рассмотрена на пленарном заседании Европарламента. Вице-председатель Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что принятые правительством Гриндяну законы - шаг назад в борьбе с коррупцией, и призвал отозвать законопроект об амнистии. Евродепутат Моника Маковей сказала, что законопроект об амнистии защищает находящихся у власти коррумпированных политиков во главе с лидером СДПР Ливиу Драгней. Она призвала европейских чиновников приехать в Румынию, чтобы поддержать протестующих. В тот же день пленум сената Румынии проголосовал за отклонение предложений правительства. Окончательное заключение будет представлено до 21 февраля. Указано, что коллективные амнистии бывают раз в 20-30 лет, и что нужен тщательный анализ в парламенте.

В ходе онлайн-трансляции на Facebook лидер «Нашей партии» Ренато Усатый призвал президента Молдовы Игоря Додона объединиться со всеми здоровыми силами общества, чтобы ликвидировать режим Плахотнюка. Он вновь подчеркнул, что власти, как и прежде, пытаются разделить общество: «Мне очень больно наблюдать за тем, что людей разделили. Между нами строят сегодня бетонную стену».

Усатый выразил готовность быть посредником между президентом и правыми силами: «Мы должны объединиться и свергнуть эту хунту, чтобы в Молдове появились суды, нормальные прокуроры и полицейские. Плахотнюк сейчас пытается доказать европейским партнерам, что борется за евроинтеграцию. Однако европейцы и американцы поняли, кто такой Плахотнюк. Они прекрасно понимают, что, оставив Плахотнюка, окончательно похоронят идею евроинтеграции».

Следует ли молдаванам протестовать вместе с румынами?

Эксперт института европейских политик и реформ, экономист Серджиу Тофилат считает - да, стоит, причем как приверженцам евроинтеграции РМ, так и предпочитающим движение на восток: «Объединяться и протестовать всем вместе, тем, кто действительно борется с олигархом Плахотнюком».

Бывший представитель Молдовы в ООН Алексей Тулбуре считает, что в идеале объединенная оппозиция во главе с президентом должна выйти на протесты против проворовавшейся власти, однако слабо верит в такую перспективу.

Журналист Юлия Семенова сравнила молдавскую оппозицию с лоскутным одеялом, которое каждый из лидеров партий тянет на себя: «Идеальным временем для реального объединения были осень-зима прошлого года, но тут КС вынес решение об избрании президента в парламенте - и общие цели были забыты. Все разбежались по партийным штабам. Поэтому призыв Усатого попахивает откровенным популизмом. Президент же, на мой взгляд, не должен стоять во главе протестов против власти, потому как сам является ее частью».

Директор «Transparency International Moldova» Лилия Каращук указала, что, что, в отличие от Молдовы, в Румынии не были захвачены все государственные институты. А вот в нашей стране ситуация возникла по вине самих молдаван: «Они, удобно развалившись, сидят перед телевизором и возмущаются, это проблему не решает». Эксперт Корнелиу Чуря также разочарован в гражданском обществе: «У коррумпированного гражданина нет морального права требовать от чиновника неподкупности».