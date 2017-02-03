Канду и Филип: Не будет отмены закона о миллиарде

Премьер-министр Павел Филип и спикер Андриан Канду поставили точку в разговорах, начатых президентом Игорем Додоном об организации референдума об отмене закона, перекладывающего украденный миллиард на плечи граждан.

После заседания парламента, в котором приняли участие члены правительства, Андриан Канду заявил, что закон уже принят и начал действовать, добавив, что эта тема не может более подниматься.

«Определенные суммы из BEM возвращены и поступят на счета Нацбанка. Мы приложим все усилия, чтобы все как можно скорее вернулось на счета Нацбанка, чтобы не быть социальным или экономическим бременем, или, как ещё говорят, не было на плечах граждан», - сказал Канду.

Премьер отметил, что инициатива Додона противоречит Кодексу о выборах.

«Да, я согласен послушать критику и поставить на обсуждение в беседах о банковской краже, как вернуть деньги, но я категорически против отмены этого закона. Я считаю, что это исключительно популизм, когда речь заходит об этом законе. Конечно, мы тоже можем быть популистами и говорить, что на плечи граждан эти деньги не лягут, но, в итоге, это будет означать, что из госбюджета ежегодно Нацбанку будут выплачиваться 550-560 млн леев, если мы не будем собирать деньги. Но уже есть небольшие суммы, надеемся, они станут больше. Мы приложим все усилия, чтобы ускорить этот процесс. Но давайте поговорим об этих 550 миллионах. Хочу сказать, что в прошлом году мы получили миллиард леев, в этом - 2,5 миллиарда леев - это гранты ЕС. Если бы этого закона не было, не было бы и финансирования. И те, кто продолжает говорить про референдум - лишь популисты, которые не стыдятся обманывать наших людей», - заявил премьер-министр.

Напомним, в конце января Игорь Додон заявил, что предложил законодательную инициативу об отмене выплаты «миллиарда», а если парламент не утвердит этот законопроект, то президент намерен начать референдум по этому вопросу.