Стало известно, за что именно задержан Валериан Мынзат

Источники портала Deschide.MD сообщают, что Валериан Мынзат был задержан за получение взятки в сумме 20,000 евро от супруги одного из наших соотечественников, осужденного на территории Российской Федерации.

За полученную сумму, адвокат обещался перевести заключенного на территорию Республики Молдова. Долгое время адвокат не отвечал на телефонные звонки, а спустя несколько дней, встретившись с женой заключенного в России, вернул ей 50 тыс. леев. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Представитель Генеральной прокуратуры Мария Виеру сообщила для Deschide.MD, что обыски, проходящие в офисе адвоката, проводятся сотрудниками антикоррупционной прокуратуры. Множество полицейских в масках проникли в офис известного адвоката Валериана Мынзата, заявили собственные источники нашего портала, заметившие ставшие свидетелями «штурма». Нам пока не известно, какая организация проводит обыски, а также с какой целью и по какому поводу. К сожалению и сам адвокат на телефонные звонки не отвечает.

Уточним. Валериан Мынзат, известный своими эксцентричными появлениями на публике, а также постами в социальных сетях, демонстрирующий собственный уровень успеха и ультраблагосостояния, недавно открыл адвокатское бюро, у стен 13 Следственного изолятора в Кишиневе.

В январе-месяце 2017 года, баловень Фемиды и Ники, звезда молдавской адвокатуры, открыл собственный Адвокатский Дом, под названием „Million Dollar Lawyer" (адвокат на миллион долларов), и заявил что находится в ожидании клиентов.

В мае 2015 года Мынзат был осужден на 9 лет тюремного заключения. Дело по которому он "засветился" и был осужден, касалось одного постановочного ДТП, в результате которого, адвокату привалило бы около 300.000 леев, от одной из страховых компаний.