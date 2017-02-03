Проект налоговой амнистии имеет слишком много недостатков, немецкий эксперт

Алина Марин, IPN

Намерения сократить долю теневой экономики, увеличить соблюдение налогового законодательства и поощрить неплательщиков налогов задекларировать свои скрытые активы являются очевидно позитивными. Однако представленный на утверждение в парламент законопроект вряд ли достигнет поставленных им целей, поскольку он обладает целым рядом недостатков. Такое мнение высказал руководитель проекта Немецкой консультативной группы в Молдове Йорг Радеке, которого Агентство IPN попросило прокомментировать законопроект, целью которого является „либерализация капиталов и налоговое стимулирование”.

Немецкий эксперт отметил, что передовая международная практика, которая представлена в „Руководстве по добровольному соблюдению налогового законодательства”, подготовленном Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), рекомендует ряд программ по добровольному соблюдению налогового законодательства в чрезвычайных ситуациях – например, при глубоком экономическом кризисе. Это не является случаем Молдовы, которая имеет жизнеспособный государственный бюджет и ожидает получить достаточное финансирование из-за рубежа в 2017 году.

Ставка в 2%, которую придётся выплачивать при либерализации всего капитала, является крайне низкой по сравнению с международной практикой. Как правило, размер такого налога составляет не менее 5%. Например, Италия в период налоговой амнистии в 2009 году применяла ставку в 5–7%, Аргентина в 2016 году – в 10–15%, а немецкие неплательщики налогов в ходе амнистии 2004 года должны были заплатить до 25% от стоимости своих активов. Налог в размере 2%, установленный в молдавском законопроекте, слишком мал, чтобы сигнализировать о наказуемости неуплаты налогов, считает эксперт.

Йорг Радеке отметил, что законопроект предусматривает запрет на расследование происхождения активов, задекларированных в процессе либерализации, что полностью противоречит международной практике в области мер по предотвращению отмывания денег. Таким образом, этот проект нарушает принципы организации FATF, членом которой является и Молдова.

Происхождение денег не может быть расследовано

Как подчёркивает руководитель проекта Немецкой консультативной группы в Молдове, несмотря на то, что статья 5, пункт 3 проекта Закона о либерализации капитала гласит, что Национальный банк Молдовы должен будет подготовить регламенты, позволяющие соблюдать принципы предотвращения отмывания денег, не ясно, каким образом эти цели могут быть достигнуты, если запрещено расследовать происхождение денег. Более того, международный опыт налоговых амнистий неоднозначен – очень многое зависит от административного потенциала страны, в которой проводится амнистия. „Лишь очень эффективная налоговая система может обеспечить должное декларирование активов, не допустив отмывания денег. Молдавские налоговые органы могут оказаться не в состоянии обеспечить такой уровень. В этом контексте Руководство FATF по налоговым амнистиям рекомендует финансовым учреждениям обеспечить себя достаточными человеческими ресурсами, увеличенными по сравнению с обычной численностью персонала, чтобы справиться с большим количеством заявлений, которые будут поданы за короткий срок. Законопроект не предусматривает какого-либо увеличения численности персонала. В результате налоговые органы будут перегружены большим объёмом работы и не смогут соблюдать все процедуры, относящиеся к принципам предотвращения отмывания денег”, - отметил немецкий эксперт.

Законопроект был принят с нарушением демократических норм

Йорг Радеке подчёркивает, что быстрота, с которой был принят данный законопроект, объяснялась нарушением демократических процедур: в процессе разработки закона власти не проконсультировались ни с гражданским обществом, ни с представителями бизнеса, им не было предоставлено достаточных возможностей прокомментировать документ. „Не была проведена оценка экономических последствий либерализации капитала и финансового стимулирования, что вызывает вопросы по поводу искренности намерения сократить теневую экономику. В связи с этим возможно, что закон будет иметь обратный эффект и уменьшит соблюдение налогового законодательства, поскольку предлагаемый закон делает уклонение от уплаты налогов менее рискованным. Мы хотим напомнить о том, что последняя налоговая амнистия была проведена относительно недавно, в 2007 году. Тем самым амнистия утрачивает свой уникальный характер, давая регулярную возможность легализации незаконно полученных активов. Наконец, закон даёт отрицательный пример с точки зрения социальной и экономической справедливости”, - заметил немецкий эксперт.

Закон вступает в противоречие с Меморандумом, подписанным с МВФ

По мнению эксперта, в контексте банковского мошенничества 2014 года, закон посылает населению очень негативный политический сигнал. Закон создаёт впечатление, что лицам, участвовавшим в мошенничестве, предоставлена возможность легализовать свои деньги. „Закон вступает в противоречие с Меморандумом, подписанным с МВФ, согласно которому власти обязуются бороться с коррупцией. Маловероятно, что эта цель может быть достигнута до тех пор, пока официальный сектор, с его высоким уровнем коррупции, не исключён из числа бенефициаров амнистии. Международный валютный фонд открыто раскритиковал налоговую амнистию, проведённую в 2007 году. В этом же контексте Всемирный банк выразил обеспокоенность по поводу данного законопроекта. Таким образом, под угрозой оказались хорошие отношения с международными организациями-донорами”, - добавил эксперт.

Подводя итог, Йорг Радеке заявил, что законопроект не был задуман таким образом, чтобы повышать соблюдение налоговых обязательств. Скорее, он оказывает обратное воздействие: неплательщики налогов поощряются к тому, чтобы продолжать не платить налоги, чему способствует отсутствие штрафов и мер по предотвращению отмывания денег. Законопроект посылает негативный сигнал как молдавским гражданам, так и международным финансовым донорам. В связи с этим Немецкая экономическая группа считает, что от этого законопроекта следует отказаться, а государство должно предложить другие, искренние меры, направленные на борьбу с неформальной экономикой.

16 декабря парламент Республики Молдова одобрил в первом чтении проект закона, предоставляющего физическим и юридическим лицам возможность добровольно задекларировать активы, которые ранее не были задекларированы в налоговых органах, либо были заявлены по более низкой цене или записаны на других лиц. Эти активы включают в себя деньги, недвижимость, акции, транспортные средства, находящиеся в собственности на территории страны или за её пределами. Если декларирование активов утверждено компетентными учреждениями, то все налоги, социальные и медицинские страховые взносы, пени и сборы, которые должны были быть выплачены государству, отменяются.