Бюджет Кишинёва будет утверждён в ближайшее время

Работа над проектом бюджета муниципия Кишинёв на 2017 год завершена, и он будет вынесен на голосование в ближайшее время. Об этом было объявлено в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Советник КМС от Либеральной партии Михай Чебан утверждает, что принять бюджет раньше было невозможно. „Я согласен с тем, что муниципальный бюджет нужно было принять быстрее. Но не всё возможно сделать тогда, когда этого хотят примар и советники. Разработка проекта бюджета предусматривает определённую процедуру. Затем был принят государственный бюджет, и потребовалось время на корректировку. На заседании КMC от 2 февраля проект муниципального бюджета на 2017 год должен был быть поставлен на голосование в первом чтении, но советникам не удалось этого сделать после того, как им пришлось обсудить семь вопросов, включённых в повестку дня заседания. Думаю, что на следующей неделе проект муниципального бюджета будет вынесен на голосование в первом чтении”, - сообщил советник от ЛП.

Муниципальный советник от ЕНПМ Вячеслав Булат подтвердил, что всё готово для принятия муниципального бюджета, но выразил возмущение в связи с задержкой. „После того, как был принят Закон о бюджете на 2017 год, нужно было подкорректировать четыре цифры. Не понимаю, почему им потребовалось целых три недели на то, чтобы подкорректировать четыре цифры”.

Мунсоветник от ПСРМ Динарь Кожокару подверг критике руководство столичной примэрии за плохое управление государственными финансами в муниципии. „Дефицит бюджета в 2017 году составит 450 миллионов леев. Это является следствием плохого управления. Мы приняли ряд решений, которые должны были принести доходы в муниципальный бюджет. Так, были увеличены налоги для автозаправочных станций и штрафы за незаконную вырубку зелёных насаждений. Эти решения не применялись на практике”, - заявил социалист.