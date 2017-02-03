Минюст представил проект новой тюрьмы

В министерства юстиции в четверг представили проект новой тюрьмы, которую власти хотят построить в пригороде Кишинева - Бубуечь.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз департамента пенитенциарных учреждений ведомства, тюрьма будет построена специалистами компании из Нидерландов Archivolt architecten bv в партнерстве с фирмами Halmos Adviseurs bv и IGC Construct SRL. Вместимость пенитенциария - 1,5 тыс. мест.

Замминистра юстиции Анатолий Мунтяну сообщил о представленных схемах безопасности помещений и этажей, пояснил устройство камер, функциональных пространств, участка и внешней зоны, механических, технических и электрических установок.

Проектные работы начались в конце осени 2016 г.

Возведение новой тюрьмы согласуется с международными нормами безопасности и дисциплины, при которой не ущемляется достоинство заключенных в соответствии с требованиями Совета Европы.