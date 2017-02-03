Павел Филип в эфире передачи "Фабрика" рассказал об отношениях Молдовы с Россией и ЕС

Евросоюз продолжит оказывать поддержку Молдове, а отношения нашей страны с сообществом не пострадают после выборов нового президента. Об этом завил премьер Павел Филип в эфире передачи Фабрика. Глава кабмина также отметил, что правительство намерено сотрудничать с Игорем Додоном для общей работы на благо граждан.

"Я намерен сотрудничать с президентом. Не хочу тесных отношений, но и конфронтаций тоже. Заявления Игоря Додона не приведут ни к чему хорошему, они не могут иметь практических последствий здесь, в Кишиневе. Поэтому, хотелось бы, чтобы эти заявления были чуть сдержаннее, особенно те, что касаются Соглашения об ассоциации. Я постараюсь с ним пообщаться, найти компромисс по некоторым важным для Молдовы вопросам", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип также отметил, что отношения Молдовы как с ЕС, так и с Россией сохранятся.

"У Молдовы есть двусторонние отношения с Россией. Мы должны обсуждать их именно в этом контексте. Также Молдова сотрудничает с Евросоюзом, и мы сами разберемся с нашими партнерами. Возьмем к примеру Сербию, которая так же, как и Молдова сотрудничает с ЕС, но при этом подписала соглашение о свободной торговле с Россией. И никаких проблем не возникло ни с одной из сторон", - добавил премьер.

Премьер добавил, что на ближайшие дни у него намечены встречи с президентом Игорем Додоном и спикером Андрианом Канду. Они обсудят дальнейшие шаги. Стороны также решат, как улучшить сотрудничество между ветвями власти на благо граждан страны.