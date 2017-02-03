Более 2000 тысяч детей в Молдове ежегодно остаются без родительской опеки

Более двух тысяч детей ежегодно остаются без родительской опеки. По данным Министерства труда, их число с каждым годом увеличивается. А всё из-за того, что их родителей лишают прав. В основном это происходит из-за жестокого обращения с детьми, или аморального поведения взрослых.

По данным Минтруда, в 2010 году оставшихся без родительской опеки детей было чуть более 2000. За два года их число увеличилось на сто человек. В 2015-ом в нашей стране зарегистрировали почти 2500 таких несовершеннолетних.

По закону, после того как родителей лишили прав, территориальный орган опеки устанавливает статус ребенка и применяет форму защиты в зависимости от его индивидуальных потребностей. Согласно последним данным ведомства, в 2015 году свыше 1800 детей усыновили. Ещё над 10 тысячи несовершеннолетних оформили опеку, а 980 разместили в детских домах семейного типа. Примерно 1200 подростков попали в приюты, находящиеся в ведении территориальных управлений социальной помощи.

В ноябре прошлого года правительство одобрило законопроект, предусматривающий наказание для родителей за неисполнение обязательств по воспитанию и образованию ребенка. Нарушителям грозят штрафы до 25 тысяч леев. Теперь закон должен утвердить парламент.