Общественники: Хотим подать документы, чтобы Молдова стала Европейской столицей молодежи в 2020 году

Общественники подбивают кишиневские власти, чтобы те подали заявку на участие в конкурсе «Европейская молодежная столица 2020 года». Национальный совет молодежи обратился к муниципальным советникам с просьбой поддержать проект. Молодые люди уверены, что у нас есть шансы на победу.

«Хотим подать документы, чтобы Молдова стала Европейской столицей молодежи в 2020 году. Ежегодно один город выбирается в качестве Европейской столицей молодежи. С процедурной точки зрения, мы, как Национальный совет, не можем подать, это должен сделать муниципальный совет», - заявил представитель НСЖ Николай Логин.

Конкурс, который впервые прошел в 2009 году, проводится в два этапа. На первом следует представить концепцию европейской столицы. Кроме того, конкурсанты должны сделать взнос в размере 300 евро.

«Ни разу столица одной из стран Восточного партнерства не выбиралась в качестве Европейской столицы молодежи. И существует определенные инициативы в этом плане. Мы не хотим потерять эту возможность, поэтому просим вашего содействия, и финансового, и ведомственного», - отметил Логин.

Второй этап обойдется каждому участнику конкурса в 700 евро. Эти деньги будут направлены на покрытие организационных расходов.

Титул Европейской столицы молодежи ежегодно вручается Европейским молодежным форумом. Первым обладателем титула стал Роттердам в 2009 году. С тех пор молодежными столицами Европы были избраны Турин, Антверпен, Брага, Марибор, Салоники, Клуж-Напока и Гянджа.