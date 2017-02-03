Первые заявления адвоката Валериана Мынзата после задержания

Адвокат Валериан Мынзат рассказал, что был задержан после того, как клиент, которому он оказал услугу, был недоволен конечным результатом. По словам служителя Фемиды, у него с клиентом заключен контракт, есть и талон об оплате, а проходящие сегодня действия являются стандартной процедурой.

«Эта процедура касается одного контракта, проблема с клиенткой. Контракт по оказанию юридической консультации, а клиентка не согласна с выводами адвоката. Это стандартная процедура. Мы выскажем свою позицию после того, как будут рассмотрены все материалы дела. Есть контракт, подтверждение, счет. Я был на месте», - заявил Мынзат.

Адвокат отметил, что потерпевшей стороной является женщина по имени Светлана, ее фамилию он называть не стал.

Напомним, что сегодня скандально известный адвокат Валериан Мынзат на трое суток задержан по подозрению в мошенничестве. Его взяли в момент возвращения 20-ти тысяч евро клиентке, мужа которой осудили в России. По данным следствия, Валериан Мынзат за эту сумму обязался организовать перевод на Родину мужа клиентки. Потом, однако, выяснилось, что молдавские правоохранители уже инициировали процедуру его перевода. Женщина потребовала вернуть деньги, а столкнувшись с проблемой их возврата, пожаловалась в прокуратуру.

«Адвокат фигурирует в уголовном деле, открытом по факту мошенничества в особо крупном размере. Сейчас завершаются следственные действия, то есть обыски в доме, офисе и транспортном средстве», - глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.

В 2015 году, отметим, Валериан Мынзат был приговорен к девяти годам тюрьмы с исполнением. Его признали виновным в инсцинировании ДТП, в результате которого адвокат получил более 300 тысяч леев от страховой компании. Решение суда адвокат опротестовал.