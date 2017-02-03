Игорь Додон проинспектировал здание президентуры и остался шокирован

Президент Игорь Додон побывал сегодня, 2 февраля, с инспекцией в здании президентуры, разгромленном во время протестов в апреле 2009 года. Он отметил, что здание находится в плачевном состоянии и пообещал исправить ситуацию ко Дню независимости Молдовы.

Также он отметил, что шокирован увиденным: «Последний раз я был здесь утром 7 апреля 2009 года. После этого произошли события, о которых все мы знаем. У меня создалось впечатление, что с тех пор время остановилось, а власти страны не сильно озабочены состоянием здания, являющегося символом государства и памятником национального значения».

Также глава государства отметил, что сделает все возможное для поиска внебюджетных средств для завершения ремонта здания в скорейшее время: «Я распорядился до конца февраля провести оценку стоимости полного ремонта здания. Повторюсь, мы изыщем внебюджетные источники финансирования. Бюджетные деньги должны тратиться на повышение пенсий, зарплат, пособий, на обучение, здоровье».

Напомним, что здание президентуры сильно пострадало в результате протестов 7 апреля 2009 года. По данным Timplu.md, ремонт здания президентуры должен был быть завершен еще в 2012 году. Однако работы были приостановлены в 2010 из-за нехватки средств. До этого момента рабочим удалось отремонтировать крышу, установить окна и коммуникации.