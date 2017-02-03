Граждане Молдовы будут меньше отдыхать

Правительство Молдовы может выступить с законодательной инициативой, которая предполагает сокращение числа праздников в стране. С соответствующим заявлением выступил в четверг премьер республики Павел Филип на совместном заседании правительства и парламента.

"Мы обсуждали с коллегами в правительстве, что в Молдове слишком много праздников. Мы серьезно задумываемся о том, чтобы сократить количество праздников. Считаю, что надо больше работать с тем, чтобы обеспечить развитие экономики", — сказал премьер.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон предложил объявить 2 февраля Днем государственности республики.

Согласно закону о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха, в Молдове 13 праздничных дней объявлено выходными.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон предложил объявить 2 февраля Днем государственности республики.

Согласно закону о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха, в Молдове 13 праздничных дней объявлено выходными. Речь идет о 1 января — Новый год; 7,8 января — Рождество Христово по старому стилю;

8 марта — Международный женский день;

Первый и второй дни Пасхи по церковному календарю; Второй понедельник после Пасхи — Радоница (день поминовения усопших); 1 мая — День международной солидарности трудящихся; 9 мая — День победы и памяти павших героев за независимость Родины; 1 июня — День защиты детей; 27 августа — День независимости; 31 августа — праздник "Лимба ноастрэ"; 25 декабря — Рождество Христово по новому стилю; День святого, в честь которого освящен храм в соответствующей местности (праздник Святого Храма).