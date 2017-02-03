Хулуси Кылыч: Турция видит в Молдове стратегического партнёра

Ожидается, что в первой половине мая нынешнего года в Молдову с официальным визитом прибудет президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Подготовкой визита заняты в обеих странах. Для журналистов международного пресс-клуба «Социальный резонанс» это стало прекрасным поводом, чтобы побывать в гостях у нового посла Турции в Молдове Хулуси Кылыча. Мы говорили о предстоящем визите турецкого лидера, экономических интересах черноморского соседа в регионе, международной политике и о многом другом.

Кроме того, 3 февраля исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между нашими странами.

Для справки:

Хулуси Кылыч – кадровый дипломат. Получил образование в Университете Хаджетепе на факультете французского языка и литературы, затем окончил Страсбургский университет по специальности «социальные науки» в отделении международных отношений.

Свою дипломатическую карьеру начал в 1975 г., в главном управлении по административным вопросам МИД Турции. С середины 1980-х годов работал в посольствах Турции в Алжире, Болгарии, Греции, Грузии. В 2000-2005 гг. служил Генеральным консулом в консульстве Турции в Алеппо (Сирия). В марте 2008 г. и до приезда в Молдову Кылыч был послом Турецкой Республики в Азербайджане. В июне 2016 г. Хулуси Кылыч назначен послом Турции в Республике Молдова. В сентябре он приступил к исполнению своих обязанностей.



- Два с половиной года вы были начальником протокольного отдела премьер-министра Турции, которым в то время был Реджеп Тайип Эрдоган. Исходя из этого вопрос – с каким пакетом президент Эрдоган прилетит в Кишинев, с кем он намерен встретиться и каких интересных шагов следует нам ожидать после этого в молдавско-турецких отношениях?



- Это будет объёмный визит, в котором будут затронуты все темы двусторонних отношений. Хочу сообщить вам хорошую новость о том, что одновременно с его визитом молдавско-турецкие отношения выйдут на уровень стратегического партнёрства. Это, конечно, отразится и на политических отношениях между нашими странами. Экономические отношения у нас на хорошем уровне. Но после этой встречи мы ожидаем, что и они поднимутся на более высокую ступень. В сфере туризма у нас также сложилось очень хорошее сотрудничество. В 2015-16 гг. около 150 тыс. молдавских граждан посетили Турцию. Турецкий бизнес в Молдове хорошо себя чувствует. Мы всегда призываем турецких предпринимателей инвестировать в молдавскую экономику.



Посредством турецкого агентства по развитию TIKA мы также помогаем в экономическом росте Республике Молдова. До сих пор Турция предоставила вашей стране гуманитарной помощи на сумму около $ 60 млн. Через агентство TIKA в Молдове и Гагаузии было реализовано очень много проектов. Мы ожидаем, что данный визит придаст и им новый импульс. Также после этого спикер Андриан Канду посетит Турцию, и в конце года ожидается приезд премьер-министра Турции в Молдову. Так что можно сказать, что 2017-й год будет годом молдавско-турецких отношений.



Одной из сфер, объединяющих наши страны, является Гагаузия, которая, будучи частью Молдовы, в некотором роде стала мостом, который связывает Молдову и Турцию. Мы всегда подтверждали своё уважение к территориальной целостности и независимости Молдовы, поэтому воспринимаем Гагаузию как территорию РМ. Нас с гагаузами связывают кровные узы, мы одного рода, говорим на одном языке. Это ещё сильнее объединяет Молдову и Турцию. Поэтому проекты, которые реализовываются в Гагаузии, реализовываются в Молдове.



Примерно два года назад гагаузский народ выбрал башканом Ирину Влах, которая старается быть в хороших отношениях со всеми. У руководства автономии налажен хороший диалог с молдавским правительством, сложились хорошие отношения с президентом Додоном, и мы это поддерживаем. Ирину Влах также очень уважают в Турции. Знаем, что её принимают с уважением и в России. Это всё – большие плюсы, поэтому есть очень большая вероятность, что она будет успешной, и нам надо вместе работать. Мы будем во всем поддерживать Республику Молдова и, соответственно, эта поддержка будет и Гагаузии.



- Президенты наших стран в мае могут встретиться два раза. 22 мая, в Стамбуле соберутся лидеры 12 государств, входящих в Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Если будет приглашение от Турции, то наш президент примет в ней участие.



- Мы ожидаем участия Игоря Додона во встрече в рамках ОЧЭС. Это прекрасно, что два президента смогут встретиться дважды. Мы начали сотрудничество по этому вопросу. Надеюсь, что встреча пройдет хорошо. Мы так работаем, как будто эта встреча произойдет не в мае, а уже в марте. Не будем забывать, что первым президентом, который поздравил г-на Додона с победой на выборах, был Эрдоган. 3 февраля мы будем отмечать 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Г-н Эрдоган также 3 февраля направит поздравительное письмо г-ну Додону.



- Г-н посол работал в стране, где есть проблема Нагорного Карабаха, а сейчас находится в стране, где есть приднестровский вопрос. Обе эти проблемы существуют 25 лет. Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы эти вопросы разрешились?



- Около 20% территории Азербайджана находится под оккупацией, и более 1 млн людей стали беженцами. Есть четыре резолюции ООН по поводу Нагорного Карабаха. Поэтому ООН должен соблюдать свои решения по этому вопросу. Сегодня Азербайджану хватит сил вернуть свои территории в состав своего государства, но он хочет решить это мирно, путем диалога. Если бы Армения захотела решения этого вопроса и освободила данные земли, то многие страны помогли бы этому региону, и сам регион смог бы заработать на нефти, которая там есть.



Если провести аналогию с приднестровским вопросом, то их объединяет то, что два замороженных конфликта ждут своего решения, однако они несколько разные. Приднестровский вопрос немного другой. Во время вооруженного конфликта на Днестре не было пролито столько крови, как в Карабахе. Люди, которые проживают в Приднестровье, в принципе, являются молдавскими гражданами. Это - один и тот же народ на обоих берегах Днестра. Мы желаем, чтобы приднестровский вопрос был решен в формате «5+2», чтобы оба конфликта разрешились, как можно, быстрее. Они оказывают большое влияние на весь регион.



- Как в вашей столице понимают то, что у нас партия, которая на парламентских выборах заняла четвертое место, получила полноту власти в стране?



- Молдова для нас – братское, дружественное государство. Всё хорошее, что происходит в Молдове, нас радует, а всё плохое печалит. Насколько я понимаю, партия, которая стала четвертой, получила всю силу ещё до того, как я сюда приехал.



Для любой страны очень важна стабильность. И насколько я вижу, за последний год эта стабильность в Молдове есть: идёт процесс реформ, улучшается законодательство, что нас, как турецкое государство, радует. Мы хотим, чтобы и правительство и президент Молдовы были успешны в своих делах. Если мы сможем чем-то поддержать, то мы с радостью это сделаем. Молдова может быть маленькой страной, но бриллиант тоже маленький, однако его ценность очень высока.



Например, Швейцария также является маленькой страной, тем не менее, её значение велико. Молдова является жемчужиной данного региона, поэтому стабильность в ней очень важна. Я не знаю, о какой четвертой партии вы говорите, но главное, что есть стабильность.



- А если во имя стабильности г-н Плахотнюк попросит посла Кылыча об организации встречи с президентом Эрдоганом, что сделает г-н посол?



- С удовольствием помогу. Я – посол и поэтому сделаю всё, что в моих силах.



- В таких странах, как Ирак, Ливан, Сирия и Турция был применен один сценарий, чтобы свергнуть законную власть. Казалось бы, эти четыре страны должны друг друга поддерживать. Сценарий оппозиции в Ираке удался, в Ливии - тоже, в Турции не удался, в Сирии еще идет война. Россия заявила, что защищает законно избранного президента. Однако вы ранее сказали, что режим Асада должен уйти. Вы высказались, как оппозиционер в Сирии. Оппозиция, которая пыталась в Турции произвести переворот, тоже считала, что режим Эрдогана должен уйти. Объясните, пожалуйста, почему тогда законно избранный президент в Сирии – это режим?



- Во-первых, нельзя сравнивать попытку госпереворота, которая была в Турции, с событиями в других странах. Это – очень разные события. За попыткой госпереворота в Турции стояла не оппозиция, а люди, которые одели военную форму и получили указание из-за границы. В качестве дипломата, который пять лет служил в Сирии, я считаю, что очень хорошо понимаю эту страну. Также я знаю этнический состав этой страны.



Отец Асада в течение 30 лет был президентом Сирии - с 1971-го до 2000 г. Сразу после его смерти было изменено законодательство, и его сын был избран президентом. Нужно вспомнить о том, что было шесть лет назад в Сирии, когда всё это начиналось. Тогда было массовое убийство граждан, которые желали демократии. Сирийская война является частью ближневосточного проекта (того, что было в Тунисе, Ливии). Но ни в коем случае это нельзя сопоставлять с попыткой госпереворота в Турции.



- Недавно вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Молдовой и Турцией. Есть мнение о том, что, благодаря этому Соглашению, турецкие производители получат больше преимуществ, чем молдавские. Как вы считаете, какое влияние окажет Соглашение о свободной торговле на экономику обеих стран?



- Эти люди напрасно беспокоились, потому что, когда представители обеих сторон, дискуссировали по данному Соглашению, принимали во внимание интересы своих народов. Все промышленные товары, которые экспортируются из Молдовы в Турцию, не облагаются пошлинами. Для некоторых турецких промышленных товаров предусмотрен переходный период в три-пять лет. Поэтому не нужно беспокоиться о том, что здесь будет много турецких товаров. Баланс соблюдается.



Приведу два примера. В 1996 г. Турция выступила за таможенный союз с Евросоюзом. Кстати, Турция является первой страной, которая смогла войти в таможенный союз с ЕС без того, чтобы стать полноправным её членом. В Турции начали беспокоиться, что европейские товары заполнят турецкий рынок. Но этого не случилось, наоборот, турецкие товары стали распространяться на европейском рынке. Мы работали над качеством продукции, и наши товары стали конкурентоспособными на европейском рынке.



И второй пример: когда Молдова заключила Договор о свободной торговле с ЕС, в Молдове тоже беспокоились о том, что европейские товары заполнят молдавский рынок. Но этого не случилось. С другой стороны, когда молдавский экспорт в другие страны упал на 25%, в страны Европейского союза он вырос на 13%. Данный договор о свободной торговле - больше для блага Республики Молдова. Больше турецких инвесторов придут в Молдову, а это означает создание новых рабочих мест. Так как мы считаем себя братским народом, мы готовы помочь всем, чем можем, нашим братьям из Молдовы, но ни в коем случае не нанести вред.



- Вы сказали, что после встречи президентов отношения между Молдовой и Турцией перейдут на стратегический уровень. Что это значит? В каком направлении они будут развиваться?



- Отношения между странами выйдут на стратегическое партнерство. Мы работаем над таким партнерством с Россией, с соседними странами и другими близкими странами. Это означает углубление отношений между странами. Например, проведение совместных межправительственных встреч. Ежегодно проводятся подобные встречи, совместные заседания правительства под руководством их председателей.



Данное соглашение будет подписано по приезду г-на Эрдогана в Молдову. А осенью премьер-министр Турции посетит Молдову, и пройдет первое заседание правительства с участием двух премьер-министров. То есть можем говорить, что отношения между странами выйдут на самый высокий уровень.



- В рамках визита президента Турции в Молдову намечено ли посещение и Гагаузской автономии?



- Да, конечно. В программе также предусмотрено совместное посещение Гагаузии. Мы стараемся приурочить дату визита президента Турции к Всемирному конгрессу гагаузов, который будет проводиться в Комрате. Поэтому башкану Гагаузии отводится важная роль в назначении дат визита. Ирина Влах и Игорь Додон сотрудничают по данному вопросу. Наш президент г-н Эрдоган назвал Ирину Влах своей дочкой.



- Какая сейчас официальная позиция в отношении молдавско-турецких лицеев, которые находятся в РМ, и не считаются ли они под влиянием оппозиции?



- Хочу сразу отметить, что все обучающиеся дети являются также и нашими детьми. Мы говорим об администрации лицеев, и нам на 100% известно, что их руководители – турки являются частью структуры ФЕТО (оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося уже более 10 лет от турецкого правосудия в США. – Прим. авт.). Они являются предателями. Мы бы хотели, чтобы эти лицеи были переданы под другое управление.



В Турции они начинали также, невинно, а потом стали большой проблемой в государстве. Мы через это прошли. Лидер данной группировки ФЕТО объявил себя мировым имамом. Ему не хватило Турции. Когда я был генеральным директором, ответственным по Африке, он побывал во всех 50 странах, которые находились в сфере моей ответственности. Мы называем Молдову братской, дружественной страной. У нас говорят: «Друг моего друга – мой друг, враг моего друга – мой враг». Мы считаем, что данная группировка представляет опасность как для Турции, так и для других стран, в том числе и для Молдовы.



- Ваш предшественник сказал, что он мечтает увидеть Бендерскую крепость отреставрированным культурным объектом. Есть ли у вас мечты, связанные с Молдовой?



- Бендерская крепость, конечно же, является важным историческим наследием. Если я смогу реализовать мечту моего предшественника, то буду очень рад. Мои пожелания, мои мечтания – чтобы в Молдове была стабильность, чтобы страна процветала, чтобы разрешился приднестровский вопрос, чтобы Гагаузия процветала. Но через шесть месяцев мы ещё можем поговорить об этом.



- Политика, как пена, уходит, а остаются вечные ценности. Что, по вашему мнению, считается национальным брендом Турции?



- Вы все с удовольствием смотрите наши сериалы. Это уже является нашим брендом. И то, что Турция придаёт большое значение технологическому развитию. В космосе есть также и турецкие спутники. Третий наш бренд – это наши строители, которые строят быстро и качественно. О туризме не стоит упоминать, т.к. это все знают, но в сфере сервиса мы являемся лидерами. Турецкое гостеприимство, как и молдавское, тоже является национальным брендом. Турецкий текстиль очень качественный, его также можно считать визитной карточкой страны. И вы знаете, что турки очень трудолюбивы. Еще один наш бренд – турецкие мужчины, которые приезжают в Молдову и женятся на молдавских женщинах. Но у меня, к сожалению, нет такого шанса.